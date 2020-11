Allianz Powervolley Milano: coach Piazza dopo Padova

Castellanza – Una partita strana, caratterizzata da una altalena di emozioni con la formazione meneghina determinata e quasi perfetta nel primo, terzo e quinto set, salvo poi trasformarsi nella brutta copia di se stessa nel secondo e quarto, quella cui si è assistito sabato in quel di Padova, che il tecnico Roberto Piazza così analizza: “ Non so spiegarmi questo atteggiamento. Il secondo set lo stavamo riprendendo, con alcune occasioni limpide che non abbiamo sfruttato. Faccio fatica a capire perché in alcuni momenti abbiamo chiuso gli occhi, mentre in altri abbiamo provato a risolvere situazioni con la forza quando invece serviva la testa. Siamo stati bravi invece nel tie break, giocando di squadra ed in maniera corale senza dimenticare nulla. Abbiamo vinto in un campo molto complicato, e per come era finito il quarto set, poteva andare anche peggio“.

In campionato Milano arriva così a quota 6 vittorie dopo nove giornate e l’ottava contro Perugia da recuperare, rimanendo attenta e vigile osservatrice dell’evoluzione dei contagi in Superlega. “ Spero che questa situazione non abbia influito sulla testa dei ragazzi, sicuramente non sulla mia, come ho comunicato al gruppo prima della gara. Dobbiamo essere bravi a rispettare le indicazioni che ci vengono dal Cts. Non siamo l’unico campionato che è in difficoltà da questo punto di vista”.

Tornando ai temi del campo, l’Allianz Powervolley mette in cassaforte due punti preziosi anche grazie a due fondamentali come il muro ed il servizio che contro i patavini sono stati determinanti. ” Abbiamo risposto bene sotto questi aspetti, ma ci manca la continuità che solitamente vedo in allenamento. Però può essere normale, perché le partite mettono più pressione di un allenamento”.



Quando ci si avvicina al giro di boa della Superlega, la domanda che sorge spontanea è capire quanti centesimi mancano a Milano per fare un euro . Da questo punto di vista coach Roberto Piazza è abbastanza sicuro: “Ce ne mancano davvero pochi, ma sono da mettere nel salvadanaio. I due punti con Padova? Ce li teniamo stretti !”

(Fonte Comunicato stampa)