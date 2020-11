Allianz Powervolley Milano: per la nona di Superlega Milano sfida Padova

Milano – Focus proiettato sulla nona giornata di campionato per l’Allianz Powervolley Milano che sabato sera alle ore 18.15, diretta su Raisport, torna in campo contro i padroni di casa della Kioene Padova in una sfida che si preannuncia interessante ed insidiosa.

Dopo 13 giorni dall’ultimo match disputato contro Civitanova per i ragazzi di coach Roberto Piazza che, hanno dovuto causa Covid-19 saltare la gara contro Perugia valida per la ottava di campionato, l’obiettivo si sposta su Padova, squadra al momento fanalino di coda a 4 punti con Cisterna e Latina.

A tenere, però, alta l’attenzione ci pensa Yuki Ishikawa: lo schiacciatore nipponico, ex di turno, conosce bene le insidie di un campo come quello di Padova.

“Padova è una città in cui mi sono trovato molto bene, peccato non aver finito la stagione lo scorso anno. Sono una squadra organizzata molto bene: noi dobbiamo avere la massima attenzione mettere in campo la nostra aggressività. Dovremo essere bravi a giocare bene fin da subito, il primo set sarà determinante. Sono due settimane che non giochiamo una gara ufficiale , secondo me sarà importante l’inizio partita”.

Parole da leader e da giocatore che sa di poter essere determinante in un confronto che mette in palio tre punti pesanti, non solo per Padova, ma soprattutto per Milano che vuole continuare a correre in classifica e mettere fieno in cascina in vista della fine del girone di andata .

“ Mi trovo molto bene qui a Milano – prosegue Yuki – , ho un ottimo feeling con il nostro allenatore e c’è un bel clima con lo staff e tra noi giocatori. Sono molto contento di essere tornato a giocare ed allenarmi e poter fare il nostro lavoro, il nostro sport. Con molto piacere sono un giocatore di Milano ed i risultati stanno arrivando: il nostro gioco sta crescendo da quando è iniziata la stagione d ora in classifica siamo terzi e questo ci fa grande piacere“.

A fare da spettatore maligno sulla stagione è però il Covid-19, tornato a destare preoccupazione in Italia e nel mondo ed Ishikawa così la pensa a proposito: ” E’ molto difficile vivere serenamente in questo momento, lo è per tutti e lo è anche per noi atleti. Dobbiamo essere sempre molto attenti ai nostri stili di vita, per fortuna noi come squadra non abbiamo avuto nessun problema, quindi andiamo avanti su questa strada”. L’attenzione rimane così proiettata sul campo e sugli avversari che Milano dovrà continuare ad affrontare in questa stagione.

“ In questo momento tutte le squadre nel nostro campionato sono forti – conclude il numero 14 dell’Allianz Powervolley – . Chi è davanti in classifica merita più attenzione, anche se contro ogni avversario siamo chiamati a giocare al nostro meglio“.

(Fonte comunicato stampa)