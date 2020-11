Allianz Powervolley Milano: Piano e compagni contro Padova

Castellanza – Nell’anticipo della nona di andata di domani, dopo lo stop di domenica scorsa causa Covid-19 contro Perugia, i ragazzi di coach Roberto Piazza torneranno a calcare il taraflex contro i patavini di coach Cuttini.

La tensione e la preoccupazione di questi giorni per la risalita dei contagi non ha influito sul morale dei ” Power Boys ” che in quel di Padova torneranno a pensare e parlare di volley giocato, ponendo l’attenzione sugli aspetti tecnico-tattici che saranno determinanti nel match contro Padova.

La squadra di coach Cuttini non è avversario da sottovalutare nonostante in questo momento occupi un posto in classifica che la vede ultima a 4 punti con Cisterna e Latina. Infatti al di la dei risultati ha dimostrato di essere squadra imprevedibile composta da un mix di giovani talenti e giocatori esperti capaci di rendere la vita difficile in ogni situazione.

Dovrà, pertanto, Milano non farsi cogliere impreparata e pensare che questa gara diventa cruciale per il proprio cammino in campionato e soprattutto per la classifica del girone di andata che determinerà gli accoppiamenti dei quarti di Coppa Italia.

L’obbiettivo di Milano è provare a difendere il terzo posto conquistando una vittoria da tre punti in terra veneta e ci proverà con le armi a disposizione, sfruttando la classe di Ishikawa ex di turno, e puntando sui colpi di Maar e di Patry. Sarà importante, infatti, giocare palla alta per mettere in difficoltà i ragazzi di coach Cuttini e mettere in crisi la loro certezza di giocare in casa.

Non si fida, però, dell’avversario coach Piazza che analizza così la vigilia della gara: ” Con Padova sarà una bellissima partita nel mio modo di vedere la pallavolo. La Kioene è una squadra che ha nella battuta un’arma straordinaria unita alle loro qualità nel muro-difesa. Dall’altra parte della rete troveranno una Milano che proverà ad essere attrezzata per contenere il loro servizio e giocare con intelligenza contro il muro avversario“.

Probabili formazioni

Kioene Padova: Shoji – Stern, Vitelli – Volpato, Bottolo – Wlodarczyk, Danani(L). All. Cuttini

Allianz Powervolley Milano. Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Maar – Ishikawa, Pesarei(L). All. Piazza

Arbitri: Brancati – Goitre. terzo Arbitro: Angelucci

Diretta TV

Il match dalle ore 18,15 sarà visibile in diretta TV su Raisport canale 57 del DDT.