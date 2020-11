Allianz Powervolley Milano: Piano e compagni contro Piacenza

Castellanza – Nell’anticipo della undicesima di ritorno di Superlega la Allianz Powervolley ritorna all’Allianz Cloud contro Piacenza con inizio alle ore 18.00 di sabato 21 novembre.

Dopo il rinvio della gara contro Trento della scorsa domenica Piano e compagni vogliono scendere in campo per confermare la terza posizione in classifica ed aumentare ulteriormente la distanza dai diretti avversari in attesa delle sfide di recupero contro Perugia e Trento. Attenzione, pertanto, tutta rivolta alla gara contro i ragazzi di coach Lorenzo Bernardi che scenderanno in campo decisi a far bene per continuare a far bene dopo l’esonero di coach Gardini.

Dal canto suo Milano che ha confermato di essere una squadra arcigna e combattiva di sicuro scenderà in campo con l’intenzione di non lasciar più punti per strada e contro la formazione dell’ex Clevenot cercherà il bottino pieno.

La gara per Milano, però, non sarà tutta in discesa considerato il valore dell’avversario che può contare sul tedesco Grozer, sull’americano Russel sull’ex Clevenot e sul nuovo palleggiatore Michele Baranowicz che si è da poco aggiunto al già forte roster di Piacenza.

Roster che comunque non spaventa i ragazzi di coach Roberto Piazza che in settimana hanno ben lavorato per arrivare pronti alla gara.

“La partita con Piacenza è una gara che dovremo affrontare con la massima aggressività in ogni fondamentale – analizza alla vigilia il giovane centrale Leandro Mosca -; sarà necessario giocare con la mentalità e la tecnica che stiamo sviluppando molto bene negli allenamenti durante la settimana. Arriviamo a questo appuntamento dopo una partita rinviata all’ultimo momento che però non ci condiziona, data una settimana intensa che abbiamo sviluppato in palestra. Sarà necessaria massima attenzione perché Piacenza ha giocatori di altissimo livello che stanno dimostrando di poter mettere in difficoltà chiunque. Dovremo essere bravi a non lasciar prendere loro troppo confidenza con la partita“.

Probabili Formazioni

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Maar – Ishikawa, Pesaresi(L). All. Piazza

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Baranowicz – Grozer, Polo – Candellaro, Russell – Clevenot, Scanferla(L). All. Bernardi

Arbitri: Santi – Vagni. Terzo arbitro. Manzoni

Diretta TV

Il match sarà visibile a partire dalle 18.00 in diretta TV su Raisport , canale 57 del DDT.