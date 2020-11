Allianz Powervolley Milano: recupero dell’ottava contro Perugia

Castellanza – Dopo la sconfitta di sabato scorso contro Piacenza, Piano e compagni scendono in campo domani alle ore 18.00 all’Allianz Cloud di Milano per il recupero dell’ottava di campionato di Superlega contro la Sir Safety Conad Perugia, programmata per il 31 ottobre e rinviata causa Covid-19.

L’obbiettivo per Milano è fare bottino pieno e portare così a casa tre punti pesanti per mantenere il terzo posto in classifica. I ragazzi di coach Roberto Piazza vogliono altresì con la gara di domani unirsi a quanti vogliono dire ” no ” ad ogni forma di violenza e sopruso verso le donne.

“Alziamo un muro contro la violenza sulle donne ” è il messaggio che Powervolley lancia sui propri canali social in corredo al video che ha per protagonisti gli stessi giocatori, i quali usando come metafora il linguaggio della pallavolo, denunciano la situazione drammatica che in Italia coinvolge una donna su tre. E così domani la squadra scenderà in campo con dei segni rossi sotto gli occhi per manifestare in maniera concreta, un gesto di solidarietà a favore della sensibilizzazione del delicato problema della violenza contro le donne.

Giornata quindi ricca di valori , compresi quelli sportivi in cui i ragazzi di coach Piazza si troveranno difronte una Perugia uscita sconfitta domenica dalla gara contro Monza.

” Sarà una gara difficile in quanto Perugia, che ha tanti campioni, è costruita per vincere il campionato – sono le parole dell’esperto Nicola Daldello -. Arrivano da uno stop lungo e quindi non saranno al top della forma. Noi ci siamo allenando bene in questo periodo, siamo fiduciosi di fare una buona partita e vogliamo scendere in campo con l’atteggiamento dello sfidante contro una squadra di campioni. Sicuramente dobbiamo fare una grande partita. non siamo riusciti a giocare tutte le settimane però è una situazione che vale per tutti, quindi ci dobbiamo adattare anche a questo. Loro hanno tre , quattro, cinque giocatori che possono decidere la partita solo con la battuta e questo ti dice tutto sul valore di un avversario fortissimo”.



Probabili formazioni

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli- Patry- Kozamernik – Piano Maar – Ishikawa, Pesaresi(L). All: Roberto Piazza

Sie Safety Cnad Perugia: Zimmermann – Atanasijevic, Russo – Ricci, Leon – Plotnytskyi, Colaci (L). All. Vital Heinen

Arbitri: Pozzato – Venturi. Terzo arbitro: De Nard

Diretta TV

La gara sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports, sul anale You tube di Eleven Sports e sulla piattaforma MyCujoo.