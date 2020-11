Champions League pallavolo femminile, dopo la bolla di Novara quella di Scandicci: ecco il programma

Champions League pallavolo femminile, si respira in questi giorni l’aria dei grandi eventi, si è chiusa ieri a Novara una delle bolle organizzate in Italia. Il club piemontese ha terminato alla grande la tre giorni europea riuscendo a vincere tutti e tre gli incontri contro Kazan, Olomouc e Chemik Police. Sicuramente un ottimo segnale per il nostro volley. La seconda bolla del Pool E si svolgerà i primi di febbraio in Polonia.

Per quanto riguarda il Pool A, la bolla verrà ospitata da Scandicci. Oltre alle toscane nel gruppo Busto Arsizio, le tedesche del Palmberg Schwerin e le polacche del Developres Skyres Rzeszow.

Questo il programma dei match dal 1 al 3 dicembre :

1 dicembre 17,30 : Scandicci-Busto Arsizio

1 dicembre 20,30: Schweriner-Rzeszow

2 dicembre 17,30: Scandicci-Schweriner

2 dicembre 20,30: Rzeszow-Busto Arsizio

3 dicembre 17,30 : Busto Arsizio- Schweriner

3 dicembre 20,30: Scandicci-Rzeszow

Le due squadre arriveranno a questo importante appuntamento con stati d’animo diversi. Scandicci sta raccogliendo ottimi risultati, Busto deve uscire dalla crisi. Per le farfalle ci sarà l’occasione prima della bolla di provare a ritrovare il sorriso: in programma la trasferta insidiosa di Perugia di domani sera, recupero dell’ottava giornata.

Lo spettacolo è assicurato quando si respira aria di grandi eventi, in programma anche un derby tutto italiano che renderà l’appuntamento ancora più speciale. Non resta che attendere l’inizio della bolla.