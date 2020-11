Champions League pallavolo femminile, Novara fa due su due e vince il secondo match del girone di andata , Pool E, contro Olomouc per 3-0 ( 25-17, 27-25, 25-20). Altri tre punti importanti quindi per le ragazze di coach Stefano Lavarini che hanno iniziato alla grande il percorso nella competizione continentale. Mvp della partita con 13 punti è stata Daalderop.

Queste le dichiarazioni post partita della centrale novarese Sara Bonifacio : ” E’ stato importante dare continuità alla partita di ieri (martedì ndr), conquistando un altro successo contro una squadra che ha fatto una bella partita e che ha saputo in alcuni momenti anche metterci in difficoltà. Difficoltà da cui siamo state brave a uscire, ottenendo un 3-0 che è importante per il nostro percorso in Champions League ma anche per il nostro percorso come squadra. Cambiando sestetto spesso in partita abbiamo dovuto ritrovare determinati equilibri ma alla fine è stato molto positivo poter dare la possibilità a tutte di prendere ritmo di gioco. ”

Nota molto positiva che si aggiunge al successo il rientro in campo di capitan Chirichella dopo l’infortunio al polpaccio. Per la centrale il match si è chiuso con 7 punti. Buona la prova anche dell’opposto Smarzek autrice di 10 punti.

Oggi giovedì 26 novembre si chiude la tre giorni europea, Novara alle 20,30 in campo contro il Chemik Police.