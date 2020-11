Jean Patry e la sua Allianz Powervolley Milano

Castellanza – Antivigilia della decima giornata di campionato per la Allianz Powervolley Milano che domenica pomeriggio alle ore 16.00 calcherà il taraflex sul difficile campo di Trento. Avversario di turno sarà, infatti l’Itas Trentino per un match dall’alto coefficiente di difficoltà , considerato anche la presenza di Nimir Abdel Aziz ex di turno.

A raccogliere la pesante eredità dell’opposto olandese è stato il giovane francese Jean Patry al secondo anno in Italia dopo l’esperienza con la maglia di Cisterna di Latina che lo ha visto tra i migliori tre bomber del campionato, e che all’antivigilia della decima giornata di andata di Superlega così si esprime:” La forza di questo gruppo è la squadra stessa. Siamo una squadra che non si arrende mai, siamo stati capaci di recuperare set importanti quando eravamo sotto nel punteggio, siamo riusciti a rientrare in partita quando non giocavamo bene e questo lo fai solo se giochi da squadra . E’ soprattutto sul gruppo che possiamo contare, su questo spirito di non arrendersi mai”.

Parole chiare che testimoniano come l’opposto transalpino si sia perfettamente calato nella mentalità di Milano e che abbia fin da subito compreso quale sia il punto di forza della Allianz Powervolley.

“Mi sono integrato perfettamente nella squadra, andiamo molto d’accordo e procediamo tutti nella stessa direzione; è davvero bello allenarsi ogni giorno all’interno di questo gruppo. E quando parlo di collettivo, integro anche lo staff che facilita davvero questa atmosfera. Piazza è un tecnico che mette sempre molta energia nell’allenamento, gli piace che i giocatori siano felici di venire ad allenarsi”.

Non manca poi un pizzico di autocritica: Non ho giocato la mia migliore partita contro Padova, ma sono abbastanza contento, sto lavorando bene in allenamento con il coach. Con Sbertoli stiamo cercando la giusta intesa, ma credo che ancora non abbiamo giocato la nostra miglior partita insieme, ma sono molto fiducioso. Nel complesso sono soddisfatto delle mie prestazioni, non è stato facile, perché è un passo importante trasferirsi da una squadra che giocava per salvarsi ad una che lotta per le prime posizioni in classifica. A Latina l’anno scorso ero il capocannoniere della squadra, quello che aveva più palle da attaccare; ora è un po’ diverso, il gioco è un po’ più distribuito tra tutti i giocatori. Devo abituarmi ma sono sereno”.

Prossimo obiettivo per Jean Patry è la partita contro Trento, con Milano che vuole confermarsi protagonista di questo scorcio di stagione. “ Le carte sono state ridistribuite un po’ dal Covid, che ha colpito finanziariamente alcuni club. Noi però dobbiamo rimanere concentrati sul nostro gioco, vedremo più avanti cosa succederà visto che abbiamo ancora delle partite importanti da giocare contro tre grandi squadre, in primis Trento, che ha avuto una falsa partenza ma sta risalendo in classifica, poi Piacenza che si trova un po’ nella medesima situazione, e Perugia. Penso che prima di fare un bilancio di quello che possiamo fare o essere, dobbiamo prima finire il girone di andata“.

(Fonte comunicato stampa)