Pallavolo femminile A1, 12.a giornata : ecco le partite che si giocheranno

Pallavolo femminile A1, si scende nel week in campo per la 12.a giornata di andata. Una solamente la partita che non si svolgerà per l’emergenza Covid, si tratta di Chieri-Bergamo: il gruppo squadra piemontese sta terminando il periodo di isolamento fiduciario dopo che erano stati riscontrati con i tamponi del 2 novembre più di tre casi di positività.

Tutte le altre partite si svolgeranno regolarmente.

Il big match

C’è grandissima attesa per la sfida di questa sera alle 20,30 tra Novara e Conegliano. Entrambe le squadre hanno fatto fino a questo momento un grandissimo campionato, esaltante quello delle pantere che hanno centrato dieci vittorie consecutive mentre le ragazze di coach Lavarini con due partite in meno rispetto alle venete hanno ottenuto sette vittorie su otto partite disputate. Negativa è stata solamente la trasferta di Monza. Brave le piemontesi a non subire i contraccolpi del periodo di stop legato all’emergenza Covid.

Le altre partite

La 12.a giornata campionato pallavolo femminile A1 si aprirà questo sabato alle 19 con la partita Firenze-Casalmaggiore. Al Mandela Forum un match dal pronostico non semplice, entrambe le squadre sono in un buon momento di forma.

Cuneo-Busto Arsizio in programma come tutte le sfide di domenica 15 novembre alle 17, è la partita tra le due squadre che maggiormente sono state colpite dall’emergenza sanitaria, c’è grande voglia per entrambe di buttarsi alle spalle un periodo davvero complicato e di tornare a concentrarsi esclusivamente sulle vicende sportive. Cuneo prima di fermarsi aveva sorpreso positivamente per i risultati ottenuti in campo, anche in questo caso difficile fare pronostici, la partita sarà certamente combattuta.

L’effetto Davide Mazzanti ha dato i primi buoni risultati sulla panchina di Perugia che domenica scorsa ha ottenuto un’importante vittoria al tie-break sul campo di Brescia. Altra partita fuori casa per il ct della Nazionale pallavolo femminile e sempre in Lombardia. Questa volta dall’altra parte delle rete ci sarà una delle squadre più in forma di questa prima parte di stagione, Monza. Le brianzole al momento sono al terzo posto in classifica a quota 16 punti.

Chiude il quadro di questa 12.a giornata campionato pallavolo femminile A1 la sfida tra Scandicci e Brescia. Entrambe hanno bisogno di punti ma per obiettivi opposti. Le toscane non vogliono perdere troppo terreno dalle prime due squadre in classifica, Conegliano e Novara, che si incroceranno questa sera mentre Brescia, nelle zone basse di classifica, cerca punti importanti per trovare un pò di ossigeno dopo la sconfitta al tie-break rimediata contro Perugia.

Ricordiamo che in questa 12.a giornata campionato pallavolo femminile A1 riposerà Trento.

Certamente positivo il fatto che questo turno di Regular Season vedrà quasi tutte le squadre in campo, tra mille difficoltà si sta portando avanti un campionato che , nonostante tutto, appassiona i tifosi e soprattutto regala una sensazione di normalità .

I riflettori sono tutti puntati sul big match di Novara, scopriremo se le piemontesi avranno le carte in regola per provare ad impensierire la corazzata Conegliano che fino a questo momento ha fatto un campionato a sè.