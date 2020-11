Pallavolo femminile A1, Bosetti presenta il derby Novara-Cuneo

Pallavolo femminile A1, si continua gradualmente la fase di recupero delle varie partite rinviate per l’emerga Covid. Questa sera alle 18,30 in programma il derby piemontese tra Novara e Cuneo valevole per la 5.a di andata. Il match sarebbe stato originariamente in programma il 14 ottobre scorso. Una vittoria di Novara da tre punti consentirebbe di accorciare ad 11 punti la distanza da Conegliano in vista del big match di sabato sera proprio contro le pantere. Cuneo è certamente una delle squadre che sono state più colpite dall’emergenza Covid, questa sarà solamente la sesta partita in campionato per le ragazze di coach Pistola. Si tratterà invece dell’ottavo match per le ragazze di coach Lavarini che hanno fino a questo momento disputato tre partite in meno rispetto a Conegliano. Nel complesso un grande percorso di Novara che ha vinto sei partite su sette inchinandosi solamente a Monza nella sfida dell’Arena di Monza.

Queste le parole della schiacciatrice azzurra Caterina Bosetti che presenta il match di questa sera : ” Siamo concentrate sul match con Cuneo che come noi è reduce da un periodo non semplice. Dopo lo stop forzato che ci ha fatto un po’ tolto ” il ritmo”, dobbiamo ritrovare sul campo quelle certezze che ci stavamo costruendo, tornare a sentire fiducia in noi. Queste partite, e ce ne aspettano tante ravvicinate, ci serviranno proprio a ritrovare questi aspetti”.