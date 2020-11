Pallavolo femminile A1, Chieri vince nell’ultimo dei recuperi dell’ottava di andata , ecco la classifica aggiornata.

Pallavolo femminile A1, Chieri vince nell’ultimo dei recuperi dell’ottava di andata che si sono disputati tra sabato e domenica. Le ragazze di coach Bregoli hanno superato in casa in maniera brillante Trento per 3-0 ( 25-13, 25-20, 25-14) confermando quanto di buono si era intravisto nella trasferta di martedì scorso al Palaverde. In quell’occasione le piemontesi, nonostante un rientro in campo dopo oltre tre settimane, erano riuscite a mettere in difficoltà le pantere di Conegliano nonostante la sconfitta.

Ieri match a dir poco dominato contro una Trento che ha offerto probabilmente la peggior prestazione dell’anno. Mvp la palleggiatrice Francesca Bosio , migliori realizzatrici Perinelli e Grobelna con 15 punti a testa. Una grande prestazione dunque per Chieri che ha impressionato tutti nel rientrare dopo un lungo stop tornando a fare quello che aveva mostrato ad inizio stagione: fare punti e giocare bene. Per Trento una domenica da dimenticare in fretta.

Gli altri recuperi dell’ottava di andata giocati sabato hanno registrato due sfide terminate al tie-break. Cuneo in casa ha superato Brescia mentre le farfalle di Busto Arsizio hanno ottenuto una importantissima vittoria in trasferta a Perugia, vera boccata di ossigeno dopo un lungo periodo nero. Ci saranno effetti positivi anche in Champions per le ragazze di coach Fenoglio ? Lo scopriremo a breve nella bolla di Scandicci.

Questa la classifica aggiornata dopo le sfide di ieri ricordando che sono ancora diverse le partite da recuperare:

Conegliano 36, Novara 25, Monza 25, Scandicci 24, Chieri 18, Firenze 14, Trento 13, Cuneo 12, Casalmaggiore 12, Busto Arsizio 10, Bergamo 10, Perugia 9, Brescia 0.