Pallavolo femminile A1, domani due recuperi delle partite che erano state rinviate per l’emergenza Covid. Domani mercoledì 18 Novembre alle ore 19 Trento-Novara recupero della 9.a di andata. Tornano in campo le piemontesi dopo il brutto stop casalingo rimediato sabato sera contro Conegliano. Una sconfitta che ha lasciato il segno visto che ha mostrato nettamente quanto siano ancora distanti nel livello di gioco le pantere guidate da coach Daniele Santarelli .

Contro Trento, una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione, non sarà certo semplice ma per le ragazze di coach Stefano Lavarini è vietato sbagliare. Da un certo punto di vista arriva nel momento giusto la possibilità di giocare una nuova partita in modo da resettare il deciso passo falso di pochi giorni fa.

Domani alle 17 in campo Busto Arsizio e Firenze per il recupero della 7.a di andata. Le farfalle in casa proveranno a ritrovare il sorriso ma non sarà certo facile visto che dall’altra parte della rete ci sarà Firenze che ha dimostrato tutto il proprio valore nelle partite disputate fino a questo momento. Una squadra costruita sapientemente e ben orchestrata da Marco Mencarelli. Sabato scorso la bella vittoria casalinga contro Casalmaggiore.

Busto, dal canto suo, dopo la sconfitta in cinque set rimediata a Cuneo vorrà assaporare il gusto dei tre punti, la gara promette spettacolo e non è sfida dal semplice pronostico.