Pallavolo femminile A1, ecco i recuperi che si giocheranno in questo week end

Pallavolo femminile A1, fase davvero intensa per quanto riguarda gli eventi in programma da tempo, vedi le bolle di Champions, e le partite , rinviate nell’ultimo periodo causa Covid, che si recupereranno prima dell’inizio del girone di ritorno fissato per il 16 dicembre. È infatti terminato quello di andata lo scorso week end, si devono però recuperare ancora diverse partite.

Tra oggi e domani saranno tre le sfide in programma, tutte corrispondono al recupero dell’ottava di andata.

Partiamo sfide di oggi sabato 28 novembre: alle 20,30 con diretta su Rai Sport + HD in campo Cuneo-Brescia, due squadre che arrivano a questo impegno vogliose di fare punti. Cuneo è reduce dalla sconfitta rimediata in settimana a Scandicci, Brescia sabato scorso dopo un periodo di crescita e soprattutto di punti fatti, ha subito un pesante tonfo casalingo contro Monza.

L’altra partita di oggi, sempre alle 20,30 quella tra Perugia e Busto Arsizio. Match davvero interessante con squadre che arrivo da situazioni completamente opposte. A Perugia c’è entusiasmo dopo il trend positivo di prestazioni e risultati coinciso con l’arrivo del ct della Nazionale pallavolo femminile Davide Mazzanti. In casa le umbre proveranno a vincere contro Busto Arsizio che però non può permettersi altri passi falsi. La fase di crisi per le ragazze di coach Marco Fenoglio è acuta, un successo in vista dell’inizio della bolla di Champions League a Scandicci sarebbe fondamentale.

Chiude il quadro dei recuperi dell’ottava di andata la partita tra Chieri e Trento in programma domenica alle 17. Le piemontesi dopo uno stop di oltre tre settimane sono tornate in campo facendo un’ottima impressione al Palaverde martedì scorso. Nonostante il 3-1 sono riuscite ad impegnare più del previsto la corazzata Conegliano. Trento ha dimostrato nelle ultime uscite poca “confidenza”, con le big. L’ultimo passo fasso quello casalingo contro Monza lo scorso mercoledì.

Dopo le recenti sconfitte una partita più alla portata delle ragazze di coach Bertini anche se Chieri, nonostante non possa pretendere lo scudetto, ha fatto fino ad ora benissimo. Si gioca in Piemonte.