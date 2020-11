Pallavolo femminile A1, ecco le partite che si disputeranno per l’11.a giornata. Questo turno di campionato si spalmerà su tre giorni. Si comincia con l’anticipo di oggi sabato 7 novembre alle 20,45 tra Casalmaggiore e Monza. In casa le ragazze di coach Parisi proveranno a trovare il bis di vittorie dopo il successo contro Brescia. Dall’altra parte della rete però c’è Monza che sta dimostrando tutto il proprio valore.

Le partite di domenica inizieranno alle 17.00. Novara torna in campo e attende in casa Firenze. Importante trovare i tre punti per il club piemontese per non far scappare troppo in classifica le pantere di Conegliano. Grande attesa per il debutto sulla panchina di Perugia del ct della Nazionale pallavolo femminile Davide Mazzanti. Per lui subito una trasferta ostica sul campo di Brescia che nelle ultime uscite ha fatto vedere buone case. Le ragazze di coach Mazzola arrivano al match dopo la sconfitta in cinque set contro Casalmaggiore, sfida nella quale le leonesse potevano portare a casa tranquillamente due punti.

Tornano in campo dopo un periodo davvero complicato legato all’emergenza Covid le farfalle di Busto Arsizio attese dalla trasferta di Bergamo. Per le orobiche c’è urgenza di far punti .

La partita tra Conegliano e Trento che si giocherà al Palaverde è in programma lunedì 9 novembre alle 18,30.

E’ stata invece rinviata la partita che si sarebbe giocata in Toscana tra Scandicci e Chieri per i casi di positività da Covid-19 registrati tra le piemontesi.

In questo turno di campionato riposerà Cuneo.