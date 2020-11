Pallavolo femminile A1, emergenza Covid: altro match rinviato. E’ in programma questa sera mercoledì 4 novembre il turno infrasettimanale valevole per la 10.a giornata di andata . Ieri è stato ufficializzato che non si giocherà la partita in programma tra Perugia e Novara per i casi di positività tra le piemontesi. Al momento comunica il club di Novara, non è stata spostata la partita di domenica prossima alle 17 contro Firenze mentre la gara in trasferta contro Trento rinviata domenica scorsa si recupererà alle 19 di mercoledì 18 novembre.

Questa gara spostata tra Perugia e Novara va ad aggiungersi alla sfida tra Busto-Arsizio- Chieri . Si dovrà quindi attendere per il debutto in campionato del ct della Nazionale Azzurra femminile Davide Mazzanti chiamato sulla panchina di Perugia per risollevare le sorti del club umbro. Si giocherà invece domani Scandicci-Cuneo.

Alto il numero delle partite rinviate fino a questo momento e sono chiaramente evidenti le ripercussioni sui risultati sportivi . Guardando alla classifica, le squadre più penalizzate dai tanti spostamenti hanno naturalmente pochi punti . Una situazione che comunque sta mettendo in difficoltà tutti e che si spera possa migliorare. Come in più di un’occasione ribadito dai Presidenti, l’esigenza e la priorità assoluta rimangono quelle della saute di atlete e staff. Arriva dopo la voglia di combattere il virus e di non farsi stravolgere i programmi. Le squadre vogliono portare avanti il campionato anche in mezzo a mille difficoltà . Tutto l’ambiente ha apprezzato lo sforzo dei team più colpiti nel cercare di far fronte all’emergenza, la speranza è che si possa uscire al più presto da questo momento di emergenza.