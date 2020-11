Pallavolo femminile A1, finalmente una bella notizia per Chieri: la società piemontese ha ufficializzato che i tamponi nasofaringei effettuati ieri hanno riscontrato che tutti i componenti del gruppo squadra biancoblu’ si sono negativizzati e non ci sono più casi di positività al Covid-19. Anche le visite mediche per l’idoneità sportiva, continua il club, hanno confermato che tutte le giocatrici potranno tornare in campo. Sono passate tre settimane dall’ultima partita disputata dalle ragazze di coach Bregoli, sicuramente una bella notizia che chiude questo ultimissimo periodo tutt’altro che semplice.

La sfida in programma per le piemontesi sarà martedì 24 novembre alle 18,30 sul campo delle pantere di Conegliano. Alla difficoltà già insita nel match per il grande valore delle avversarie, Egonu e compagne hanno sempre ottenuto vittori da tre punti in questo girone di andata, si aggiunge quella di tornare ad una sfida così delicata dopo un lungo periodo di stop.

Immaginiamo comunque che l’intero gruppo non potrà che essere entusiasta di poter riassaporare l’atmosfera di una partita di campionato dopo questo stop forzato.

Certamente Chieri è stata una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione. L’ultima volta in campo ci fu la bella vittoria casalinga su Firenze per 3-1, un successo contro una delle migliori squadre della serie A1 a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto. Chieri nonostante le molte partite rinviate, si trova comunque in una posizione medio alta di classifica.

Martedì sera l’impegno sarà proibitivo ma la gioia per il ritorno in campo sarà grande al di là del risultato.