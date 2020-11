Pallavolo femminile A1, i risultati dei recuperi di ieri

Pallavolo femminile A1, si sono giocate ieri mercoledì 25 novembre due partite valide come recupero di sfide della 10.a di andata che erano state rinviate per la positività da Covid.

Sono arrivati due risultati che hanno rispettato il pronostico della vigilia. Scandicci in casa ha superato Cuneo 3-0 ( 25-13, 25-10, 25-17) . Le piemontesi con diverse assenze non sono riuscite ad opporre resistenza alle ragazze di coach Massimo Barbolini che trovano tre punti davvero importanti nel cammino che le sta confermando nelle zone alte di classifica. Le toscane con questo successo salgono a quota 24 punti, quarto posto in classifica.

Nell’altra partita valida come recupero della decima di andata Monza si è imposta sul campo di Trento per 0-3 ( 18-25, 18-25, 23-25). Un altro successo per le ragazze di coach Marco Gaspari che viaggiano spedite e partita dopo partita sembra stiano acquisendo sempre maggior consapevolezza nei propri mezzi. Le brianzole raggiungono a quota 25 punti Novara che però ha una partita in meno.

Trento comunque anche in questa sfida ci ha messo tutto l’impegno, sono altre le partite nelle quali le ragazze di coach Matteo Bertini dovranno cercare punti, rimane comunque fino a questo momento molto buono il cammino in campionato.

Continua dunque la fase di recupero delle molte partite rinviate, l’inizio del girone di ritorno è fissato per il 16 dicembre.