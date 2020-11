Pallavolo femminile A1, il programma della 13.a di andata

Pallavolo femminile A1, dopo i tre recuperi di mercoledì sera si torna in campo per l’ultima giornata del girone di andata, la tredicesima. Ricordando che naturalmente ci sono ancora diverse partite rinviate nelle scorse settimane che andranno recuperate, vediamo il programma delle sfide di questa tredicesima giornata.

Si giocherà sabato 21 novembre, non domenica. Il match Conegliano-Chieri è stato spostato a martedì 24 novembre alle 18,30.

Big match della giornata Busto Arsizio-Novara alle 20,30. Scopriremo se le farfalle riusciranno a lasciarsi alle spalle un momento davvero complicato, di fronte però Novara che a parte i passi falsi di Monza e contro Conegliano ha fatto sempre bene.

Sempre sabato 21 novembre alle 20,30 in campo Perugia-Firenze. Riuscirà il ct della Nazionale pallavolo femminile Davide Mazzanti ad avere la meglio di una Firenze in ottima forma dopo i due successi consecutivi contro Casalmaggiore e Busto Arsizio ? Certamente servirà una gran partita da parte delle umbre.

Alle 17,30 scenderanno sul taraflex Trento e Scandicci, match dal pronostico non semplice. Le toscane fino a questo momento hanno fatto bene ma non benissimo, lasciato per strada qualche punto. Trento, nonostante il recente stop contro Novara, rimane la rivelazione di stagione.

Due le partite che domani sabato 21 novembre si giocheranno alle 18. Casalmaggiore in casa attende Cuneo, una sfida tra due squadre che in questa prima parte di stagione sono state tutt’altro che fortunate. Nell’altro match in programma un derby. Brescia in costante fase di miglioramento in casa affronterà Monza che sta facendo davvero bene e che si trova al momento a quota 19 punti terza in classifica.

In questa tredicesima giornata di andata campionato pallavolo femminile A1 osserverà il turno di riposo Bergamo.