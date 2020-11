Pallavolo femminile A1, Monza corsara al Palaradi di Cremona nell’anticipo dell’11.a di andata. Ancora un successo al tie-break ( 23-25, 25-20, 25-16, 24-26, 13-15) per le ragazze di coach Gaspari che sono riuscite a portare a casa due punti molto importanti in un match che avrebbe tranquillamente potuto veder vincere anche le padrone di casa di Casalmaggiore. Forse più lucide le brianzole nel finale di match e con più voglia di portare a casa la vittoria. Nel complesso comunque una buona prestazione anche per le ragazze di coach Parisi che mostrano continui segnali di miglioramento. Non sono bastate alle padrone di casa le ottime prestazioni di Partenio e della brasiliana Rosamaria Montibeller ben imbeccata nei colpi in attacco dalla palleggiatrice sempre brasiliana Ananda Cristina Marinho.

Per Monza punti ben distribuiti in attacco tra Begic ( 16 punti ), Meijners (16 punti ) e Van Hecke ( 20 punti ) . Ottima la prova anche della centrale Anna Danesi autrice di 12 punti con percentuale in attacco del 43 %.

Tra oggi e domani il resto delle partite di questa 11.a giornata campionato pallavolo femminile A1 che vedrà riposare Cuneo e non disputarsi la sfida tra Scandicci e Chieri per i casi di positività da Covid-19 riscontrati tra le piemontesi.

Domani in programma la sfida tra Conegliano e Trento. Le pantere aspettano le mosse delle avversarie prima di tentare un ulteriore allungo.