Pallavolo femminile A1, Novara vince ancora e si prepara al big match di sabato sera contro Conegliano. Le ragazze di coach Stefano Lavarini nel recupero della 5.a giornata di andata hanno superato in casa Cuneo 3-1 (23-25, 25-14, 27-25, 25-13) ed hanno accorciato a meno undici la distanza dalle pantere prime in classifica a quota 30. Parte bene Cuneo mettendo in grossa difficoltà le padrone di casa ed andando vicino nel terzo set a riportarsi in vantaggio. Nel quarto parziale la zampata decisiva di Novara.

Assume ora un sapore particolare la sfida di sabato sera che riproporrà una delle grandi classiche degli ultimi anni. Due squadre, Novara e Conegliano, che si sono spartite i titoli nelle stagioni recenti e che sembrano destinate a darsi “battaglia” anche quest’anno. Nonostante i tanti rinvii e le difficoltà legate all’emergenza sanitaria si continua lo spettacolo sportivo che certamente appassiona i tifosi.

Al big match di sabato le pantere arriveranno forti di dieci vittorie consecutive ma anche per Novara si può parlare di un grande cammino fino ad ora. Le ragazze di coach Lavarini che contano due partite in meno rispetto alle venete hanno sempre vinto a parte la trasferta di Monza. Un campanello d’allarme per Egonu e compagne che sono chiamate probabilmente alla più difficile sfida in stagione fino a questo momento.

Scopriremo per davvero se il campionato ha regalato la vera antagonista delle pantere per la vittoria finale.