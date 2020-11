Pallavolo femminile A1, risultati anticipi e programma della 9.a di andata

Pallavolo femminile A1, si completerà oggi domenica 1 novembre la 9.a giornata di andata dopo gli anticipi del sabato. Un turno di campionato che anche in questa occasione vedrà delle partite rinviate per i casi di positività da Covid, si tratta di Trento-Novara per i casi verificatisi nel club piemontese e di Busto Arsizio-Casalmaggiore. La società bustocca aveva infatti nella giornata del 28 ottobre comunicato la positività di tre giocatrici con il conseguente rinvio della partita di Perugia che era in programma la sera stessa e della sfida casalinga contro Casalmaggiore che si sarebbe dovuta svolgere oggi.

Gli anticipi del sabato

Negli anticipi del sabato di questa 9.a giornata campionato pallavolo femminile A1 c’e’ stata un’altra sconfitta al tie-break di Scandicci. A festeggiare è stata Monza che in casa in cinque set ( 25-21, 22-25, 25-13, 19-25, 15-10) ha superato le toscane. Poco più di due ore di gioco al termine delle quali sono arrivati due punti importanti per Orro e compagne. Scandicci conferma un carattere combattivo ma serve tornare a far vittorie da tre punti per non lasciare scappare troppo Conegliano.

Nell’altro anticipo della 9.a di andata campionato pallavolo femminile A1 bella vittoria di Chieri che in casa supera Firenze 3-1 ( 21-25, 25-22, 25-18, 25-19).

Le partite della domenica

Le partite in programma domenica saranno Conegliano-Cuneo e Brescia-Bergamo. Torna in campo Cuneo al Palaverde dopo le tante partite rinviate per i casi di positività da Covid. La squadra sarà ampiamente rimaneggiata , ci saranno le giocatrici che hanno ripreso gli allenamenti lo scorso 21 ottobre e le giocatrici della B2 che sono state aggregate in settimana alla prima squadra.

Inutile sottolineare quanto precaria sia la situazione, si sta giocando ma sono più di una le squadre che hanno dovuto rinviare partite, Cuneo e Busto Arsizio sono state certamente le più penalizzate.

Completa il quadro di questa 9.a di andata campionato pallavolo femminile A1 che vedrà riposare Perugia del neo coach Davide Mazzanti il derby in casa di Brescia contro Bergamo. Inizio disastroso per le ragazze di coach Mazzola che non possono più sbagliare. Lo sconsolante ultimo posto ad un solo punto comincia a preoccupare. Dall’altra parte della rete ci sarà Bergamo che nelle ultime uscite ha dato ottimi segnali di ripresa.