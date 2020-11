Pallavolo femminile A1, si chiude la 13.a di andata con Conegliano-Chieri

Pallavolo femminile A1, si chiude questa sera martedì 24 novembre alle 18,30 la 13.a di andata: in campo Conegliano e Chieri. Le pantere attendono al Palaverde le piemontesi ferme ai box per l’emergenza Covid da più di tre settimane. Inutile sottolineare le insidie per le ragazze di coach Bregoli che inattive da un lungo periodo riprenderanno proprio contro la squadra che ha letteralmente dominato il girone di andata trovando undici vittorie consecutive con un primato ben saldo in classifica di 33 punti.

L’entusiasmo di Chieri per poter finalmente riassaporare il gusto del campo compenserà i timori legati allo spessore infinito delle avversarie da affrontare.

Certamente Chieri è una delle squadre che meglio ha fatto in campionato, lo stop non giocherà a favore ma comunque le pantere non dovranno sottovalutare la difficoltà della partita.

In questo certamente è un maestro coach Daniele Santarelli abile stratega e capace di mantenere sempre alto il livello di attenzione delle proprie giocatrici.

Il percorso di Egonu e compagne in questa prima parte di stagione è stato a dir poco perfetto, testimonianza ne è l’ultima sfida giocata sul campo di una delle possibili pretendenti alla vittoria finale, Novara. Un match dominato dalle venete e che ha dimostrato come sia ancora ampio il gap con le avversarie di fascia alta.

Scopriremo questa sera se la marcia inarrestabile di Conegliano continuerà o se Chieri riuscirà ad opporre una qualche resistenza.