Pallavolo femminile A1, tra i recuperi di oggi Cuneo-Bergamo. Bici : ” In palio punti pesanti”

Tra le partite rinviate per l’emergenza Covid che si recupereranno oggi mercoledì 18 novembre, oltre a Busto Arsizio-Firenze e Trento-Novara ci sarà anche Cuneo-Bergamo recupero della 6.a di andata. La sfida avrà inizio alle ore 18,30. Cuneo certamente ha fatto bene in questa prima di stagione nonostante le tante difficoltà legate all’alto numero di partite rinviate. Bergamo arriva al match di questa sera, dopo la gara rinviata contro Chieri domenica scorsa, forte della vittoria al tie-break contro Busto Arsizio nell’ultima partita giocata in campionato.

I punti servono ad entrambe le squadre, Bergamo vuole allontanarsi dalla parte bassa di classifica, Cuneo confermare quanto di buono fatto vedere nelle prime uscite e nell’ultima sfida vinta in casa contro Busto Arsizio.

Sappiamo sarà un campionato fortemente condizionato dai tanti “stop and go” ma le difficoltà ci sono per tutti. La curiosità di dove si troverebbe in classifica Cuneo se non avesse dovuto saltare tante partite consecutive comunque rimane.

Stesera scopriremo chi avrà la meglio tra queste due squadre.

Queste le parole dell’opposto di Cuneo Erblira Bici : ” Bergamo è in un buon momento, noi dobbiamo dimostrare che il successo su Busto non è stato casuale. Sono in palio punti pesanti e dovremo dare il meglio. Giocare ogni tre giorni nelle prossime settimane non sarà semplice : dovremo essere sempre sul pezzo, prima a livello mentale e poi fisico. Sarà fondamentale recuperare nel migliore dei modi dopo ogni match. A livello personale spero di poter dare il mio contributo alla squadra con continuità “.