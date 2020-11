Pallavolo femminile A1, vittoria sofferta di Conegliano su Chieri, oggi si recuperano due partite

Pallavolo femminile A1, ha sofferto più del previsto ieri sera al Palaverde la formazione di Conegliano che incontrava Chieri nell’ultima partita della 13.a di andata. Le ragazze di Daniele Santarelli si sono imposte per 3-1 ( 25-21, 24-26, 25-19, 25-18) in una sfida nella quale è salita in cattedra Paola Egonu che ha chiuso con 28 punti e una percentuale in attacco del 62%. Per le piemontesi miglior realizzatrice con 14 punti Alexandra Frantti, la squadra ha dimostrato tutto il suo valore soprattutto se si considera il fatto che le ragazze di coach Bregoli erano ferme da più di tre settimane.

Per le pantere è arrivata la dodicesima vittoria consecutiva che vale il primato in classifica a quota 36 punti, 11 punti in più rispetto a Novara che però ha giocato una partita in meno e che le ragazze di Santarelli dovranno temere vista la grande prestazione di ieri contro Kazan che ha fatto capire tutto il potenziale di squadra delle piemontesi.

Per Chieri un’ottima prova dopo un lungo stop, certamente saranno ancora molte le soddisfazioni in campionato per questo gruppo.

Oggi mercoledì 25 novembre si recuperano due partite della decima giornata di andata.

Scandicci in casa alle ore 18 affronterà Cuneo e sempre alle 18,00 in programma Trento-Monza. Due partite molto interessanti , punti importanti in palio, per Scandicci e Monza ambizioni di fascia alta, per Cuneo e Trento la voglia di tornare a muovere la classifica.