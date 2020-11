Pallavolo femminile, con il Calendario Perazza le pantere di Conegliano aiutano l’Istituto Oncologico Veneto

Bella iniziativa dello sport trevigiano a supporto dello IOV, l‘Istituto Oncologico Veneto. Sono infatti ufficialmente in vendita i CALENDARI PERAZZA 2021 dedicati alle tre formazioni di spicco della provincia di Treviso, De’ Longhi Treviso Basket, Benetton Rugby e Imoco Volley Conegliano che per il quarto anno consecutivo hanno aderito al progetto dello Studio Perazza, l’intero ricavato della vendita sarà devoluto allo IOV per aiutare i bambini colpiti dalla malattia.

Il direttore artistico e fondatore dello studio, Riccardo Perazza, descrive le caratteristiche dei tre calendari di quest’anno : ” A differenza delle edizioni scorse ci siamo impegnati a ideare un unico mood che con sfaccettature diverse potesse essere abbracciato da tutte le tre società sportive. Un mood di vitalità colorata, trasparenza dei plexiglass per giochi di ombre e forme sul corpo nudo degli atleti a richiamare gli schemi di gioco che si intrecciano nel momento della partita tra istinto e tecnica grazie alla personalità degli atleti”.

Ancora una volta lo sport dimostra tutta la propria sensibilità a vantaggio di iniziative importanti che possono aiutare a regalare un sorriso in più . La visibilità di questi sportivi al servizio di un’iniziativa pensata per aiutare proprio quei bambini che tante volte vedono negli atleti e nelle atlete famose delle fonti di ispirazione.

Queste le parole del Presidente dell’Imoco Volley Conegliano Piero Garbellotto : ” Quest’anno il nostro pubblico che di solito riempie regolarmente il Palaverde non può vedere dal vivo le Pantere, almeno per ora, quindi quale migliore occasione per avere ogni giorno sotto gli occhi le nostre splendide ragazze che acquistare il calendario Perazza del 2021. Gli scatti sono davvero splendidi, le nostre giocatrici viste in una veste diversa sembrano delle vere top model, ma soprattutto è una grande occasione per fare un gesto di beneficenza per l’Istituto Oncologico Veneto. Sappiamo quanto la nostra società, i nostri sponsor e i nostri tifosi siano sensibili ai temi sociali, quindi siamo veramente orgogliosi di partecipare anche quest’anno all’iniziativa dei calendari Perazza convinti che sarà un successo in termini di raccolta e donazioni come e più degli anni scorsi. ”