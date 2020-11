Superlega Piacenza, ansia per Grozer. Attesa per gli esami

Sono ore d’ansia per il club di volley Gas Sales Bluenergy Piacenza, dopo che ieri, durante la sfida vinta contro il Ravenna in Superlega, si è infortunato lo schiacciatore e oppositore Grozer. Il classe ’84, nella giornata di lunedì dovrà affrontare gli esami diagnostici per capire l’entità dell’infortunio capitato intorno alla metà del terzo set del match di Superlega. Come si nota anche dalle immagini del suo infortunio, Grozer, mentre arretrava per prendere la rincorsa, ha messo il piede su quello di Russell, provocandosi una distorsioni. Immediati sono stati i soccorsi, ma è difficile dare una diagnosi senza gli esami strumentali del caso.

Una brutta tegola per la squadra Gas Sales Bluenergy Piacenza in vista del proseguo della Superlega, ma al momento la sensazione è che non dovrebbero essere interessati i legamenti. L’unica preoccupazione del club piacentino è il danno osseo al malleolo, che dovrebbe essere scongiurato tramite una radiografia. Nelle prossime ore si saprà il risultato, la certezza è che in caso di distorsione, Grozer dovrà stare fermo per due settimane. Difficile, quindi, vederlo in campo già domenica prossima contro il Perugia. Tutto da valutare se potrà rientrare la domenica successiva in casa contro Cisterna, nella sfida successiva a domicilio di Trento oppure più avanti,

Il video dell’infortunio di Grozer in Superlega