Volley – 3 su 3 in Champions per Novara: i tabellini degli incontri

Si è conclusa la tre giorni dedicata alla Champions in casa di Novara e la Igor esce vittoriosa e contenta: 3 vittorie con 9 set vinti e 2 persi.

I tabellini dei 3 incontri:

Igor Gorgonzola NOVARA – Dinamo-Ak Bars KAZAN 3-0 (25-19, 25-22, 25-13)

Igor Gorgonzola NOVARA: Herbots 16, Bosetti 14, Hancock 5, Bonifacio 6, Washington 8, Smarzek 9, Sansonna (L), Populini, Battistoni, Daalderop 1. Non entrate: Napodano (L), Zanette, Chirichella, Costantini. All. Lavarini.

Dinamo-Ak Bars KAZAN: Koroleva 6, Fabris 10, Bricio Ramos 13, Startseva 1, Fedorovtseva 5, Konovalova, Podkopaeva (L), Kotikova, Popova, Biryukova 6, Maryukhnich 2. Non entrate: Kadochkina, Akimova. All. Gilyazutdinov.

Arbitri: Ivanov, Ovuka.

Durata set: 25′, 33′, 26′; Tot: 84′.

Vk Up Olomouc – Igor Gorgonzola Novara 0-3 (17-25, 25-27, 20-25)

Vk Up Olomouc: Medilkova (L) ne, Kekova ne, Bjerregard Madsen 7, Pilepic 12, Kamidinova ne, Nova 8, Stumpelova 11, Kulova, Zilberman (L), Valkova 2, Schlegel 11, Melicherova ne, Belohoubkova ne, Abendroth ne. All. Zapletal.

Igor Gorgonzola Novara: Populini 3, Herbots 4, Napodano (L), Zanette 6, Battistoni 2, Bosetti 6, Chirichella 7, Sansonna (L) ne, Hancock, Bonifacio 1, Washington 4, Smarzek 10, Costantini ne, Daalderop 13. All. Lavarini.

Grupa Azoty Chemik POLICE – Igor Gorgonzola NOVARA 2-3 (25-27, 22-25, 25-21, 25-21, 6-15) – Grupa Azoty Chemik POLICE: Grajber 7, Kowalewska 3, Kakolewska 4, Brakocevic Canzian 22, Wasilewska 14, Lukasik 21, Maj-erwardt (L), Baijens, Baldyga, Polec 7. Non entrate: Medrzyk, Zurawska (L). All. Akbas. Igor Gorgonzola NOVARA: Herbots 18, Bosetti 19, Hancock 5, Bonifacio 9, Washington 9, Smarzek-godek 22, Napodano (L), Sansonna (L), Populini, Zanette, Daalderop 3, Chirichella 4. Non entrate: Battistoni, Costantini. All. Lavarini. ARBITRI: Ivanov, Boulanger. NOTE – Durata set: 34′, 27′, 31′, 29′, 16′; Tot: 137′.