Volley Champions: diretta streaming Novara vs Kazan 24/11 ore 17

Per vedere la partita di Champions femminile tra la Igor Gorgonzola Novara e la squadra russa Dinamo Ak Bars Kazan basterà cliccare sul player che troverete qui di seguito.

Il match verrà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube “European Volleyball” con collegamento a partire dalle ore 17 del 24 novembre e fischio di inizio previsto mezz’ora dopo, alle 17.30

Le gare di Champions saranno giocate tutte in casa Igor, a Novara, per una tre giorni di Champions femminile molto interessante.

Si potrebbe finalmente rivedere in campo anche il capitano della formazione di Novara, l’azzurra Cristina Chirichella, che a causa di alcuni problemi al polpaccio è stata spesso ferma ai box in questo avvio di stagione, durante il quale è stata schierata soltanto tre volte in campo da coach Stefanio Lavarini.

Nella partita trasmessa oggi la Igor farà il suo esordio contro il forte Kazan, tra le cui fila milita una grande ex di Novara ma più in generale del campionato italiano: la ventottenne croata Samanta Fabris.

Domani 25 novembre il team italiano giocherà contro la squadra Olomouc ed il 26 con il Police.

Il programma completo dei tre giorni:

24/11 17.30 Igor Gorgonzola Novara – Dinamo Kazan

24/11 20.30 VK Olomouc – Chemik Police

25/11 17.30 Igor Gorgonzola Novara – VK Olomouc

25/11 20.30 Dinamo Kazan – Chemik Police

26/11 17.30 Dinamo Kazan – VK Olomouc

26/11 20.30 Igor Gorgonzola Novara – Chemik Police

Le sei partite saranno trasmesse in diretta streaming