Volley mercato: Le Roux e Marshall si allenano a Piacenza

In attesa di Mousavi, il centrale iraniano che non riesce ancora ad arrivare in Italia a causa di problemi burocratici, a Piacenza si è presentata una vecchia e gradita conoscenza dell’ambiente: il francese Kevin Le Roux.

Il giocatore, che ha disputato l’ultima stagione a Pechino, conosce benissimo il campionato italiano e Piacenza. Centrale ma all’occorrenza anche un buon opposto, con i suoi 209 centimetri, il transalpino ha già vestito la maglia biancorossa sia nella stagione 2013/2014, vincendo in quella straordinaria stagione la Coppa Italia, sia all’inizio dell’annata seguente, quando poi decise di trasferirsi (a campionato ancora in corso) in Corea.

In seguito Le Roux è tornato a giocare in Italia, nella stagione 2016-2017, indossando la maglia dei canarini di Modena.

Oltre al francese in palestra c’è anche un’altra vecchia e piacevole conoscenza dei tifosi piacentini: per dare una mano durante gli allenamenti, visti i recenti problemi fisici di alcuni giocatori, c’è anche Leonel Marshall. Nemmeno lo schiacciatore quarantunenne, classe 1979, italo-cubano è da considerarsi un volto nuovo da quelle parti, considerate le sette stagioni passate con la maglia biancorossa addosso, intervallate da esperienze in altri campionati (Turchia e Cina).

Per ora Marshall è da considerarsi solo un aiuto per la prima squadra, essendo un giocatore in grado di “tenere alto il ritmo degli allenamenti”.

Voci dicono che dovrebbe rimanere a disposizione dello staff anche per le prossime settimane, ma ancora non c’è certezza.