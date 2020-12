Allianz Powervolley: Milano – Bucarest 3 -0 ed è semifinale di CEV Challenge Cup

L’Allianz Powervolley chiude la bolla di Challenge Cup facendo suo il quarto di finale contro i rumeni.

Milano – Sarà ancora semifinale in Challenge Cup per l’Allianz Powervolley Milano. La formazione di coach Roberto Piazza fa suo l’ultimo match della bolla europea organizzata dal team meneghino all’Allianz Cloud, battendo con un secco 3 – 0 i rumeni della Dinamo Bucarest con i parziali 25-18, 25-22, 25-19.

Dopo l’esperimento di Mosca nel ruolo di opposto coach Piazza viste le assenze di Patry, Weber ed Ishikawa ha schierato un nuovo sestetto per la sfida contro i rumeni giocando la carta Urnaut sin dal primo minuto in diagonale di posto 2 cn Sbertoli, Kozamernik e Piano al centro, Basic e Maar in posto 4 e Pesaresi libero.

Il primo set vede le due formazioni giocare punto a punto sino al turno di servizio Sbertoli che porta i ragazzi di coach Piazza sul 16-9. I rumeni sul sul 24-15 provano a reagire e si portano sul 24-18, ma l’attacco vincente di Maar chiude speranza e set 25-18. Nel secondo set con Mosca al posto di Urnaut i rumeni provano a reagire e si portano sul 8-7 cui risponde Piazza inserendo Urnaut per Basic. Le due formazioni giocano punto a punto per un buon tratto di gara sino a quando Maar si carica la squadra sulle spalle e la porta al 25-22 muro di capitan Piano. Il terzo set è tutto dei padroni di casa che con il punto finale di Mosca chiudono 25-19 set e partita.

A fine gara il centrale Mosca, in queste due gare opposto analizza così la gara: ” Per me in particolare è stata una partita strana perché non ero nel mio ruolo ma mi sono divertito tantissimo nonostante gli errori che posso aver fatto non avendo esperienza. E’ andata bene però e abbiamo fatto una bella partita alla fine, nonostante le scivolate in alcuni punti della gara. In alcuni momenti abbiamo dato prova di buona pallavolo ed abbiamo fatto delle azioni molto belle come squadra, nonostane il cambio di ruolo e la formazione atipica . Adesso aspettiamo le semifinali”.

Tabellino

Allianz Powervolley Milano – Dinamo Bucuresti : 3 – 0 ( 25-18, 25-22. 25-19)

Allianz Powervolley Milano: Basic 8, Kozamernik 8, Daldello 0, Sbertoli 4, Maar 18, Piano 6, Msca 3, Urnaut 7, Pesaresi (L): N. e.: Staforini, Meschiari. All. Roberto Piazza

Dinamo Bucuresti.: Gomes 0, Mihalcea 7, Canuto 6, Cuk 7, Soares Ribeiro 1, Cherbeleata 11, Leite Costa 9, Maires (L). N.e.: Manda, Holota Mocanu, Ionescu. All.

Marian Costantin

Arbitri: Bernaolo – Murulo