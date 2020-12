Allianz Powervolley Milano: il Piazza pensiero dopo Monza

Il tecnico dei meneghini commenta la gara della sua Allianz Powervolley persa al tie break contro Monza.

Milano – Ad un passo dalla clamorosa rimonta, l’Allianz Powervolley si ferma sul più bello nel derby lombardo con Monza, valido per la seconda giornata del girone di ritorno.

Sotto 2-0, la squadra di coach Piazza ha avuto la forza e la capacità di reagire, impattando prima su 2-2 e poi conducendo per buona parte il quinto e decisivo , salvo poi cedere 11-15.

“Manca ancora quell’istinto killer , come ho già detto per fare nostro il punto e chiudere le palle dalla nostra parte – esordisce coach Piazza , analizzando la gara -. Solo nel tie break abbiamo sprecato quattro occasioni nitide con palla in mano, che vuol dire che il palleggiatore aveva la possibilità di scegliere qualsiasi giocata e quindi non mi riferisco a giocate a palla alta”.

Altalena di emozioni all’Allianz Cloud con le due squadre che non hanno lesinato colpi ed hanno reso speciale un confronto che ha esaltato la rivalità sportiva tra i due club. Non sono mancati gli errori da ambo le parti, ma alla fine a fare la differenza nell’economia del match sono stati quelli dei meneghini nell’ultimo parziale.

“Nel primo set siamo partiti con una formazione che mi dava più garanzie in ricezione, ma abbiamo fatto male in attacco. Nel secondo abbiamo giocato punto a punto; abbiamo avuto occasioni dove non abbiamo chiuso e lo hanno vinto loro. Non abbiamo mai mollato, i ragazzi sono stati bravi a costruirsi la possibilità di giocare il quarto set. Al tie break avevamo la palla de 7-2 e non l’abbiamo sfruttata. Avevamo la palla dell’ 8-3 e non l’abbiamo concretizzata. Al cambio campo eravamo 8-6, avevamo due palle per andare di nuovo avanti e non le abbiamo sfruttate. Poi dopo ci vuole anche un pizzico di fortuna, ma se la fortuna non te la sei cercata prima non ti premia. Sono certamente contento della mia squadra e della loro reazione ma quando l’inerzia nel tie break è dalla tua queste partite le devi chiudere“.

. Due “mancanze” importanti per una formazione che, quando sarà a pieno regime, potrà giocarsi tutte le sue carte migliori. Ora però è tempo di ripartire e Milano lo farà di certo da quella reazione determinata e volitiva.

” La nostra reazione? Quando ti perdi nelle tue cose, è bene fermarsi un attimo e ripartire – conclude Piazza -. La reazione è merito dei ragazzi che credono i quello che fanno. Abbiamo ora 6 partite in 23 giorni. Andiamoci a giocare il tutto per tutto in ogni manifestazione ed ogni gara. Poi alla fine del mese di dicembre ci guardiamo negli occhi per capire dove siamo”.

(Fonte comunicato stampa)