Allianz Powervolley Milano: Tine Urnaut nuovo giocatore di Milano

Milano – Colpo magico dell’Allianz Powervolley Milano: Tine Urnaut è un nuovo giocatore di Milano. Il tesseramento dell’atleta sloveno classe 1988 è divenuto ufficiale al termine dell’iter burocratico per riportare il forte schiacciatore in Italia.

Milano pesca dal capello questo fantastico acquisto, annunciando l’arrivo di Urnaut sui propri canali social con un video in cui il giocatore si materializza per magia da un cilindro con il tocco di una bacchetta.

Importante operazione in entrata per Powervolley che integra nel proprio roster un campione del panorama internazionale del volley.

Capitano della sua nazionale, 201 centimetri ed originario di Slovenj Gradec, Urnaut metterà a disposizione tutto il suo bagaglio di grande esperienza internazionale accumulato nella sua lunga ed importante carriera. Piacenza, San Giustino, Vibo Valentia, Latina, Trento e Modena in Italia, ma anche stagioni significative in Polonia, Turchia, Slovenia e Grecia che lo hanno reso l’atleta che è oggi.

Forte in attacco e ricezione, il nuovo numero 17 di Milano è giocatore completo che abbina tecnica e potenza e che a al caso di Milano. Esperto conoscitore del campionato italiano è risultato sempre decisivo in tutte le formazioni in cui ha giocato. Ad inizio di stagione l’atleta aveva già avuto contatti con il gruppo, allenandosi con la squadra in vista della partenza per la Cina per la stagione con lo Shanghai nella Chinese Volleyball Super League.

“Urnaut a Milano è un’opportunità che si è creata all’improvviso e che abbiamo saputo cogliere – commenta entusiasta il presidente Lucio Fusaro -, costruendola da lontano. Tine aveva già avuto modo di allenarsi con noi ad inizio stagione prima della partenza per la Cina, entrando in contatto con il mondo Powervolley, con il tecnico Piazza e con il gruppo. Il suo inserimento sarà così facilitato e siamo felici di averlo ora nel nostro roster. Le sue qualità sono evidenti ed i suoi valori, di uomo prima e di atleta poi, rispecchiano i valori del club. sono certo che metterà a disposizione della nostra squadra la sua grande esperienza”.

Il giocatore, subito aggregato al resto del gruppo, sarà a disposizione di coach Piazza per la sfida di venerdì 4 dicembre contro Monza.



Palmares

2 Supercoppa Italiana (2010, 2018)

1 Campionato Greco (2009)

2 Campionati Sloveni (2007, 2008)

1 Top teams Cup (2007)

2 Mevza Cup ( 2007, 2008)

1 Coppa di Grecia (2009)

2 Coppe di Slovenia (2007, 2008)

2 Medaglie di argento ai Campionati Europei con la Slovenia (2015, 2019)

(Fonte comunicato stampa)