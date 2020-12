Champions League pallavolo femminile, Conegliano batte anche il Nantes e si prepara al big match di stasera

Champions League pallavolo femminile, Conegliano batte anche il Nantes. Tutto secondo i programmi nella “bolla” del Palaverde che ieri ha visto scendere in campo le pantere per la seconda giornata dell’andata del Pool B. Le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono imposte per 3-0 sulle francesi (25-19, 25-11, 25-16) confermando ancora una volta la loro forza. Ritorno da titolari per Egonu che ha chiuso il match con 20 punti, la centrale olandese De Kruijf che a referto ha fatto registrare 13 punti e per l’americana Hill che ha chiuso a quota 4.

Nell’altra sfida della seconda giornata le turche del Fehnerbace hanno superato le slovene del Calcit per 3-1.

Riflettori naturalmente accesi ora sul big match del Pool B, quello che vedrà questa sera in campo le pantere contro il Fehnerbace. Sarà naturalmente più alto il coefficiente di difficoltà anche se questa Conegliano ha dimostrato fino a questo momento di essere una corazzata difficile da superare. Ieri Paola Egonu MVP ha scaldato il motore e si candida ad essere una delle protagoniste della partita di oggi.

Importante aver rotto per le venete il ghiaccio in vista dell’atto conclusivo della “bolla” che ci farà scoprire chi chiuderà in testa il girone.

Uno dei grandi obiettivi di stagione questa Champions League per le ragazze di coach Daniele Santarelli che vogliono arricchire la propria bacheca. L’anno scorso il titolo mondiale conquistato in Cina, poi la sospensione a causa della pandemia delle competizione europea.

Conquistare la Coppa il grande sogno del club che sembra avere tutti i numeri per puntare al prestigioso obiettivo. La strada è ancora lunga naturalmente e molte le squadre che possono puntare in alto. Per l’Italia del volley concludere la fase di andata del Pool B con una propria squadra in testa dopo il bel percorso di Scandicci e Novara sarebbe un altro segno positivo.

La partita di questa sera contro le turche del Fehnerbace Istanbul avrà inizio alle 20,30 .