Champions League pallavolo femminile, la bolla a Scandicci: si parte col derby tutto italiano

Champions League pallavolo femminile, la bolla a Scandicci inizierà oggi martedì 1 dicembre con un derby tutto italiano, Scandicci-Busto Arsizio. Dopo la tre giorni di Novara, toccherà questa volta alla città toscana ospitare il girone di andata con partite tutte da vedere concentrate tra oggi e giovedì. Il Pool in questione è quello A che oltre alle due squadre italiane è composto dalle tedesche del Palmberg Schwerin e dalle polacche del Develpores SkyRes Rzeszow .

Questo il programma completo :

Martedì 1 dicembre ore 17,30 : Scandicci-Busto Arsizio

Martedì 1 dicembre ore 20,30: Schwerin-Rzeszow

Mercoledì 2 dicembre ore 17,30: Schwein-Scandicci

Mercoledì 2 dicembre ore 20,30: Rzeszow-Busto Arsizio

Giovedì 3 dicembre ore 17,30: Busto Arsizio-Schwerin

Giovedì 3 dicembre ore 20,30: Scandicci-Rzeszow

La condizione delle italiane

Un giorone tutto da seguire visto che al naturale spettacolo e fascino della Champions League pallavolo femminile si aggiunge quello di un derby tutto italiano. Opposto il percorso che ha accompagnato nelle ultime settimane le due squadre a questo girone. Scandicci si trova nelle zone alte di classifica nel campionato italiano , le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno fatto bene nel complesso , 24 punti e quarto posto in classifica ad un solo punto dalla coppia Novara-Monza che segue la lanciatissima Conegliano leader della Regular Season fino ad ora.

Completamente diversa la situazione per Busto Arsizio che ha attraversato un periodo nero reso meno duro dall’importantissima vittoria al tie-break ottenuta sabato sera dalla farfalle sul campo di Perugia. Due punti che hanno mosso la classifica, le lombarde attualmente sono a quota 10 anche se con altre partite da recuperare, ma soprattutto dato morale proprio a ridosso dell’inizio della bolla. Coach Fenoglio ha schierato la giovanissima palleggiatrice Bonelli che sembra abbia fatto girare meglio la squadra rispetto a Poulter , scopriremo le scelte del coach.

La speranza ovviamente è che le due squadre italiane possano affrontare al meglio questo girone di Champions League pallavolo femminile, si aprirà proprio con il derby.

Lo spettacolo è assicurato e la curiosità nel vedere chi tra le due la spunterà è tanta.

Nella bolla ospitata a Novara le piemontesi hanno fatto benissimo centrando tre vittorie in altrettante partite contro Kazan Olomouc e Chemik Police. Un tris di successi che rilancia Novara anche in chiave campionato nella rincorsa alle pantere.

La massima competizione europea per club esercita sempre un grande fascino, chissà che una squadra dal grande blasone come Busto Arsizio possa ricaricarsi su questo importante palcoscenico e che Scandicci confermi quanto di buono fatto vedere nelle ultime edizioni. Sulla panchina toscana un mago della Champions che ne ha vinte addirittura quattro, forse la sua grande esperienza tornerà utile.