Dopo la vittoria ottenuta al quinto set contro il Lokomotiv Novosibirsk e al quarto set contro il Karlovarsko, il Trentino Volley si prepara ad affrontare il VfB Friedrichshafen (una delle società più blasonate della pallavolo tedesca, che vanta ben tredici campionati vinti e sedici Coppe di Germania, ndr.) nel terzo turno della Pool E della Main Phase di CEV Champions League. Friedrichshafen-Trentino Volley si prospetta un match molto interessante tra due compagini che hanno ben figurato nelle ultime uscite stagionali. Il match Friedrichshafen-Trentino Volley si disputerà nella BLM Group Arena di Trento a partire dalle ore 16.00 di Giovedì 3 Dicembre 2020.

In questo articolo vi sono tutte le informazioni necessarie su dove vedere Friedrichshafen-Trentino Volley, streaming gratis e diretta tv in chiaro.

Dove vedere Friedrichshafen-Trentino Volley, streaming gratis e diretta tv in chiaro

Il match Friedrichshafen-Trentino Volley, valido per il terzo turno della Pool E della Main Phase di CEV Champions League che si disputerà alle ore 16.00 di Giovedì 3 Dicembre 2020, verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su RAI Sport + HD, visibile sia sul digitale terrestre sia sulla tv satellitare al canale numero 227, con ampio spazio dedicato al pre e post partita. La partita Friedrichshafen-Trentino Volley sarà inoltre disponibile in streaming gratis in diretta sul sito di Rai Sport.