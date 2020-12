Pallavolo femminile A1, Busto Arsizio: nuove positività al Covid. Questo il comunicato apparso ieri 7 dicembre sul sito delle farfalle : ” Non hanno fine le traversie legate al Covid della Unet e-work Busto Arsizio che oggi vive un’altra giornata difficile che si va ad aggiungere ai tanti momenti complicati della prima parte di stagione che aveva fatto registrare 7 contagiati nel gruppo squadra. Appurata oggi pomeriggio la febbre di alcune atlete, la UYBA in toto si è sottoposta a tampone nasale-veloce che ha evidenziato nuovi casi di positività al Covid-19. Un altro duro colpo insomma per la UYBA, le cui prossime partite, sabato recupero con Casalmaggiore e mercoledì prossimo prima di ritorno con Monza, sono dunque in forte dubbio. Seguiranno aggiornamenti”.

Oggi 8 dicembre le farfalle avrebbero dovuto giocare contro Chieri ma era stato già dato comunicato da parte della Lega pallavolo femminile che le due partite Busto Arsizio-Chieri dell’8 dicembre e Scandicci-Chieri del 12 dicembre erano state rinviate dopo la comunicazione da parte della società di Scandicci di alcune positività. Vista la recente partecipazione di Busto alla bolla di Champions League ospitata proprio in Toscana e dalla comparsa di sintomi riconducibili al contagio da coronavirus anche nel gruppo squadra delle farfalle si era deciso appunto per il rinvio di Busto-Chieri. Come precisato dalla società lombarda a questo punto , visti i nuovi casi di positività, sono in forte dubbio le prossime gare contro Casalmaggiore e Monza.