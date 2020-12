Pallavolo femminile A1, il programma dei recuperi prosegue spedito prima dell’inizio del girone di ritorno fissato per il 16 dicembre. Vediamo le prossime partite.

Domani 8 dicembre alle ore 18 le farfalle di Busto Arsizio affronteranno in casa la sorprendente Chieri. Si sono separate le strade tra le bustocche e coach Marco Fenoglio nonostante i segni di progresso mostrati nelle ultime uscite. La trasferta vittoriosa a Perugia e un girone di Champions che lascia ancora aperti tutti i giochi non hanno evitato questa conclusione.

La squadra al momento è guidata dall’allenatore in seconda Marco Musso. La partita in questione è il recupero della decima di andata , una sfida complicata per Gennari e compagne non solo per il momento assai delicato che la squadra sta attraversando ma anche perchè le avversarie sono la rivelazione di questa prima parte di stagione. Le ragazze di coach Bregoli si trovano attualmente quinte in classifica a quota 21 punti con ancora due partite da giocare. Il match sarà tutto da seguire ed il pronostico è tutt’altro che semplice.

Le farfalle di Busto Arsizio torneranno in campo il 12 dicembre alle 18,00 sempre in casa contro Casalmaggiore per il recupero della nona di andata. Due sfide quindi in programma per poter risollevare la situazione di classifica al momento ancora al di sotto delle aspettative.

L’altro incontro che si giocherà il 12 dicembre valido come recupero della undicesima di andata vedrà in campo sempre Chieri nell’impegnativa trasferta di Scandicci. Le toscane sono in un grande momento di forma e risultati, dimostrazione ne è l’ottimo girone di Champions League nel quale le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno sempre vinto. Malinov e compagne inseguono un successo che consentirebbe di scavalcare Monza attualmente terza e di avvicinarsi al secondo posto di Novara. Per Chieri invece l’opportunità di confermare lo splendido periodo.