Pallavolo femminile A1, novità nello staff tecnico di Scandicci. La società toscana ha infatti ufficializzato che Francesco Pieri, ex libero di serie A1 maschile, sarà il nuovo assistente allenatore. Il club ha voluto nel dare il benvenuto a Francesco Pieri anche fare gli auguri per il futuro a Luca Rossini che sarà così sostituito.

Queste le parole del nuovo arrivato : ” Questa nuova avventura è molto stimolante, è una occasione a cui non ho potuto dire di no. In sette anni di allenatore ho fatto tante giovanili e la serie C, tornare in A1 è qualcosa che sognavo da tempo e non mi aspettavo di farlo in così breve tempo. La Savino Del Bene Scandicci è tra le migliori squadre d’Europa quindi non avrei potuto dire di no. Sono qui per imparare da grandi allenatori come Massimo Barbolini e Alessandro Beltrami, anche perchè sono un allenatore giovane, e porto la mia esperienza da giocatore anche se allenare è diverso da giocare. Sono entusiasta. Spero di riuscire a portare il mio contributo”.

Tra le esperienze da giocatore da ricordare quella a Cuneo dal 2008 al 2010, stagione in cui vinse scudetto e Coppa Cev. Avrà come guida un allenatore come Massimo Barbolini che come coach ha vinto tantissimo e che nel giro di poco è riuscito a trasmettere al club toscano la mentalità vincente. Vedremo i risultati che il 2021 saprà regalare alla squadra.