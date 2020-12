Pallavolo femminile A1, si dividono le strade di Busto Arsizio e Marco Fenoglio. Questo il comunicato del club apparso sui canali social : ” La società UYBA Volley e il tecnico Marco Fenoglio comunicano di aver consensualmente interrotto il proprio rapporto di collaborazione. UYBA volley ringrazia il coach per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura il meglio per il suo futuro personale e professionale. La squadra biancorossa sarà affidata all’attuale secondo allenatore Marco Musso” .

Finisce quindi con la bolla di Champions League ospitata a Scandicci l’avventura di Marco Fenoglio alla guida delle farfalle. Un percorso complicato dal quale nelle ultime uscite sembrava che si stesse in qualche modo uscendo. La vittoria in campionato al tie-break nella trasferta di Perugia aveva fatto da premessa alla tre giorni europea dei giorni scorsi valida per l’andata del girone di Champions League. Nella bolla toscana una partita rocambolesca persa contro Scandicci al quinto set sprecando un match point, una vittoria sempre al tie-break contro le polacche dello Rzeszow ed infine una netta sconfitta contro lo Schweriner. Nel complesso una traccia che sembrava continuare sulla via del miglioramento. Un periodo davvero povero di risultati in campionato prima della vittoria in Umbria per Gennari e compagne non certo baciate dalla fortuna se si considera l’emergenza da Covid che aveva riguardato la squadra.

Si volta dunque pagina in casa Busto Arsizio .