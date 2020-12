Pallavolo femminile serie A2, risultati e classifica dei due gironi

Con la serie A1 ancora ferma in vista dell’inizio del girone di ritorno fissato per il 16 dicembre e con partite ancora da recuperare, i riflettori si sono accesi sull’avvincente campionato pallavolo femminile di serie A2 per la 15.a giornata. Vediamo i risultati delle partite dei due gironi.

Importantissima vittoria in trasferta nel Girone est di Cutrofiano sul campo di Talmassons per 0-3 (14-27, 17-25, 21-25). Le salentine approfittando del turno di riposo di Vallefoglia, leader in classifica, grazie a questi tre punti hanno accorciato a -1 il distacco dalla vetta. In fondo alla classifica perde ancora Montecchio Maggiore a Martignacco 3-1( 23-25, 25-20, 25-20, 25-19). Parte bene la squadra berica, poi è calata la notte.

Affascinante sfida nei piani alti di classifica tra San Giovanni in Marignano e Soverato. Le calabresi perdono in trasferta 3-1 ( 25-23, 25-16, 23-25, 25-17).

Questa la classifica del Girone Est:

Vallefoglia 26, Cutrofiano 25, Soverato 21, San Giovanni in Marignano 21, Ravenna 18, Talmassons 15, Martignacco 15, Macerata 9, Montecchio Maggiore 3.

Nel Girone Ovest Roma molto bene vince in trasferta contro la Futura Volley Giovani Busto Arsizio 0-3 ( 26-28, 21-25, 19-25) e mantiene a + 5 il vantaggio su Pinerolo che è riuscita a vincere in trasferta contro il Club Italia 1-3 ( 28-26, 11-25, 17-25, 23-25).

Marsala in casa perde nettamente contro Mondovì 0-3 ( 18-25, 22-25, 19-25) . Tre punti importanti per le piemontesi che rimangono nella fascia alta di classifica.

Unica partita finita al tie-break dell’intera giornata di A2 quella tra Torino e Montale che in trasferta festeggia i 2 punti ( 17-25, 21-25, 25-23, 25-20, 14-16) in una partita davvero molto combattuta mentre Sassuolo in casa supera bene Olbia per 3-0 ( 25-20, 25-17, 25-23).

Questa la classifica del Girone Ovest :

Roma 25, Pinerolo 20, Mondovì 18, Sassuolo 18, Marsala 16, Busto Arsizio 16, Torino 13, Olbia 12, Club Italia 6, Montale 3.