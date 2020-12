Superlega: derby lombardo all’Allianz Cloud tra Milano e Monza

Castellanza – Derby lombardo domani alle ore 18.00 all’Allianz Cloud di Milano con in campo la Allianz Powervolley Milano ed il Vero Volley Monza per l’anticipo della seconda giornata di ritorno del campionato di Superlega.

Derby tutto da giocare tra le due squadre che vengono da due ottime prestazioni nella prima di ritorno dove Milano ha sconfitto Cisterna per 3-0 e Monza ha superato Modena per 3-1.

Due squadre che vogliono proseguire sulla strada della vittoria in questa seconda fase del campionato e con il preciso intento di accumulare punti per rimanere il più possibile in alto in classifica anche se dietro le corazzate Perugia e Civitanova.

La formazione di coach Piazza che, uscita vittoriosa dalla trasferta di Cisterna sarà ancora priva di Jean Patry ma che potrà contare sulle qualità del nuovo tesserato Tine Urnaut che già si è allenato con i nuovi compagni e che di sicuro potrà essere schierato quale arma in più a disposizione del tecnico, cercherà di inanellare il secondo successo consecutivo

La formazione brianzola agli ordini di coach Eccheli che ha battuto Trento, Perugia e Modena e che si è guadagnato sul campo l’appellativo di ” ammazza grandi” sicuramente renderà la vita molto difficile ai meneghini. Infatti con l’arrivo di Lanza , fortissimo in posto 4 con Dzavoronok, e con il talento dell’opposto Lagumdzija i brianzoli hanno raggiunto la giusta quadratura di grande squadra.

” E’ un campionato che sta rivelando che tutte le partite sono complicate quest’anno – analizza il regista di Milano Riccardo Sbertoli -. E’ una stagione un po’ particolare dove può capitare di giocare a 15 giorni di distanza da una gara o magari di giocare ogni 3 giorni. Noi dovremo farci trovare pronti e scendere in campo per dare il meglio. Avremo ora Monza e poi la bolla di Challenge Cup in coppa: dobbiamo però ragionare gara dopo gara . Monza è un avversario difficilissimo da affrontare in questo momento, perché è forse la squadra più forte del campionato. Ha battuto quasi tutte le big e sta risalendo in classifica; sarà una bella partita da giocare , è un derby e per me ha un significato speciale. Siamo rispettosi dei nostri avversari, ma abbiamo dimostrato di essere in grado di sviluppare un ottimo gioco anche noi e quindi scenderemo in campo con il coltello tra i denti“.

Probabili formazioni

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Weber , Kozamernk – Piano, Maar – Ishikawa, Pesaresi(L). All. Piazza

Vero Volley Monza: Orduna – Lagumdizija, Holt – Galassi, Lanza – Dzavoronok, Federici(L). All. Eccheli

Arbitri: Piana – Sobrero. Terzo arbitro: Lambertini.

Diretta TV

La gara sarà visibile a partire dalle ore 18.00 in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports.