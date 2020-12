Volley Champions Maschile: diretta streaming Trentino vs Lokomotiv Novosibirsk 1/12/2020

Inizia oggi 1 dicembre la tre giorni alla BLM Group Arena di Trento. Si tratta del primo dei due concentramenti della Pool E della Main Phase di CEV Champions League.

Dopo aver superato i due turni preliminari, la Trentino Itas affronterà fra le mura amiche la Lokomotiv Novosibirsk (oggi a partire dalle ore 16, diretta live streaming qui sotto), domani mercoledì 2 dicembre giocheranno invece contro il CEZ Karlovarsko ed infine giovedì 3 dicembre scenderanno in campo contro il VfB Friedrichshafen. In quest’ultimo caso il match sarà trasmesso in diretta televisiva sul canale RaiSport.

Oggi quindi, alle ore 16.00, contro la Lokomotiv Novosibirsk. Una sfida sicuramente da non sottovalutare, visto che l’avversaria è la squadra campione in carica della SuperLiga russa, un campionato certo non facile. Angelo Lorenzetti potrà nuovamente contare sull’olandese Nimir-Abdel Aziz come opposto dopo la parentesi da palleggiatore (a causa dell’assenza di entrambi gli alzatori in rosa), ma dovrà fare ancora a meno di Simone Giannelli, visto che il capitano risultato sempre positivo al Covid-19. Nelle fila del Lokomotiv Novosibirsk inoltre rivedremo schiacciare da posto 2 l’ex Piacenza, e nazionale serbo, Dražen Luburić.

Diretta Trentino vs Lokomotiv Novosibirsk

Per seguire la diretta, a partire dalle ore 16, basterà cliccare sul player qui di seguito.

La partita è trasmessa in live streaming dal canale ufficiale youtube della Cev.