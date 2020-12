Volley, dove vedere Sir Safety Perugia-Modena: diretta tv e streaming gratis

Giovedì 3 dicembre 2020 alle ore 20:00 andrà di scena al PalaBarton il recupero della nona giornata di Superlega Credem Banca: Sir Safety Perugia-Modena. Dopo ben trentanove giorni i Block Devils tornano a giocare una partita ufficiale tra le mura amica del PalaBarton di Pian di Massiano (Perugia). Le due formazioni arrivano a questo match in due momenti diversi: i padroni di casa arrivano da due vittorie consecutive (Vibo Valentia e Milano) e sono in risalita dopo la lunga sosta dovuta ai contagi di coronavirus nel gruppo squadra. Dall’altra parte la Leo Shoes Modena arriva da una brutta prestazione, ovvero la sconfitta per 3-1 con la Vero Volley Monza, ed è in cerca di riscatto. Dunque la partita odierna sarà una partita in cui la Sir Safety Perugia proverà a vincere per mantenere la vetta della classifica mentre la Leo Shoes Modena cercherà l’impresa per rosicchiare punti importanti in classifica. Ecco di seguito dove vedere l’incontro.

Sir Safety Perugia-Modena: dove vedere l’incontro

L’incontro che andrà di scena giovedì 3 dicembre 2020, con fischio di inizio alle ore 20:00, al PalaBarton tra Sir Safety Perugia e Leo Shoes Modena sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports. Inoltre, sarà possibile seguire questo big match anche in modo gratuito: infatti, il match del PalaBarton sarà visibile gratuitamente sul canale Youtube di Eleven Sports.