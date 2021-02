Allianz Powervolley Milano: a Verona per chiudere i preliminari di Playoff

Castellanza – Primo match point per l’Allianz Powervolley Milano che nella gara di domani sera in quel di Verona per gara 2 può provare a chiudere i preliminari playoff.

Per i ragazzi di coach Roberto Piazza si chiude una lunga settimana caratterizzata da una doppia trasferta. Infatti, dopo il viaggio ad Ankara per la gara di Cev Challenge Cup vinta 3-1, Piano e compagni in trasferta affronteranno la squadra di coach Stoytchev in una gara altamente impegnativa considerato che si troverà difronte una formazione che ha lavorato tutta la settimana per arrivare pronta a questo appuntamento e per cercare di sovvertire i giochi che permettono di superare i preliminari playoff.

Contro una Verona che per andare a gara 3 deve assolutamente vincere servirà lucidità e grande capacità di lettura dei momenti salienti della partita che possono venire solo dalla spinta mentale e quindi di squadra che Milano può e deve mettere in campo.

” Sappiamo perfettamente che gara 2 sarà una partita molto delicata – commenta alla vigilia coach Roberto Piazza -. Tutti i primi match di questo turno preliminare hanno confermato il fattore campo. Sappiamo che Verona in casa gioca molto bene; hanno giocatori esperti, quindi la gara che ci aspetta sarà sicuramente complicata. Oltretutto loro si sono allenati tutta la settimana, mentre noi abbiamo viaggiato per andare a giocare la coppa europea in Turchia. Le energie nervose che abbiamo speso devono essere recuperate velocemente perché avremo bisogno di tutti per provare a giocare al nostro meglio, sapendo che la squadra di Stoytchev metterà in campo più del 100% per provare ad andare alla bella”.

Probabili formazioni

NBV Verona: Spirito – Jensen, Caneschi – Aguenier, Kaziyski – Jaeschke,Bonami(L). All. Stoytchev

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Ishikawa – Urnaut, Pesaresi(L). All. Piazza

Arbitri: Luciani – Canessa. Terzo arbitro: Polenta

Diretta TV

La gara delle 19.30 sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports