Allianz Powervolley Milano: i commenti di Milano dopo gara 1

Castellanza – Un successo sorridente: si riassume così l’inizio del turno preliminare per la Allianz Powervolley che, battendo 3-1 Verona in gara 1, fa un importante passo in avanti verso la qualificazione ai quarti di finale playoff scudetto. Per quanto tutto possa essere ancora messo in discussione, la vittoria sugli scaligeri è stata preziosa perché ha messo in evidenza potenzialità e limiti della squadra, con la consapevolezza che i ragazzi di coach Piazza hanno tutte le carte in regola per superare quegli stessi limiti. E farlo nella post season avrebbe un valore enorme.

Di certo c’è una grande certezza: che nulla è scontato. Lo ha dimostrato il match con Verona; Milano avanti 2-0 ed in pieno controllo del match ha subito , ma anche gestito il tentativo di rimonta dei veronesi. Ma la post season è così e l’unico obiettivo è vincere lottando su ogni pallone.

” Sono i playoff – commenta Roberto Piazza -. Oggi lo chiamiamo turno preliminare ma la sostanza non cambia: tensione molto alta, nessuno ci sta a soccombere e penso che sia evidente. Dico che bisogna saper avere la pazienza giusta quando serve, senza voler strafare e questo non mi è piaciuto. ora c’è la semifinale di Challenge Cup in Turchia; ci sono tutti gli ingredienti per far sì che questa partita sia una sfida molto tosta. Non a caso è una semifinale di coppa europea, per cui testa sulle spalle e mettiamoci l’elmetto in testa per andare in guerra”.

Ad incidere sul successo meneghino è stata l’ottima prova di Patry (21 punti con il 53 % in attacco). L’opposto francese analizza così il match: ” E’ stata una partita difficile; siamo partiti bene ed abbiamo vinto due set. Nel terzo set abbiamo un po’ mollato; sono i playoff e non possiamo permettercelo perché può essere pericoloso. Ma siamo stati bravi a riprenderci la partita e farla nostra. Sono molto contento perché volevamo questa vittoria. Testa sempre sulle spalle, spingere fino alla fine senza mai mollare; è questa la chiave per vincere“.



Uno dei contributi più importanti è arrivato dal capitano Matteo Piano sapientemente illuminato da Sbertoli, MVP del match. Il centrale in maglia numero 11 ha offerto una superlativa prova in attacco con 9 punti e 4 muri vincenti.

” Siamo tutti molto contenti – commenta Piano, perché abbiamo iniziato bene questo percorso in post season che ci mancava da un po’ come squadra. Verona è una formazione che ci ha messo in difficoltà, ma abbiamo iniziato bene ed è questo che conta. Dobbiamo essere molto bravi adesso a pensare alla partita che abbiamo mercoledì contro Ankara e poi alla seconda gara contro Verona la prossima settimana. Dobbiamo tenerci stretti come abbiamo fatto come squadra fino ad ora”.



La ciliegina sulla torta è arrivata sul finale con l’ace di Yuki Ishikawa che ha decretato la vittoria di Milano dopo un combattutissimo set. Il giapponese che ha giovato della presenza sugli spalti di messaggi di incitamento arrivati dal Powervolley Japan Supporter club si dice contento della vittoria della Allianz Powervolley e così commenta: “ Abbiamo giocato bene, ma non benissimo. Abbiamo vinto 3-1 e quindi sono molto contento, ma nel terzo set abbiamo commesso qualche errore di troppo. I messaggi dei tifosi? Sono molto felice di giocare con le foto dei tifosi. Adesso è difficile arrivare in Italia dal Giappone, ma è bello che i fan ci supportino anche in questo modo. Challenge Cup? Sarà una partita molto importante per noi – conclude lo schiacciatore nipponico -; la vittoria contro Verona è la carica giusta per la sfida di mercoledì“.

(Fonte comunicato stampa)