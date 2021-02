Allianz Powervolley Milano: Milano e Verona in campo per il preliminare di gara 1

Castellanza – Domani alle ore 18.00 (diretta Raisport) scendono in campo all’Allianz Cloud di Milano per gara 1 del turno preliminare per l’accesso ai quarti di finale playoff scudetto i ragazzi di coach Roberto Piazza contro gli scaligeri di Radostin Stoytchev. Sfida che si gioca al meglio delle tre partite e che rappresenta per entrambe le formazioni ma, soprattutto ,per i meneghini che giocano tra le mura amiche sia pure ancora senza il supporto dei propri sostenitori un appuntamento importante per il proprio cammino in post season.

Per i meneghini la gara di domani è la quarta del 2020- 2021 contro Verona e seppure il bilancio pende dalla parte di Piano e compagni quella che si va a giocare ha un peso particolare considerata la posta in palio.

Domenica le due squadre dopo le vicissitudini che le hanno condizionate in fase di regular season finalmente potranno schierarsi a pieno organico e giocarsi l’importante obiettivo di iscrivere il proprio nome nella griglia dei playoff scudetto.

Per farlo i ragazzi di coach Roberto Piazza dovranno mettere in campo una prestazione di grande impegno in tutti i fondamentali. Servirà uno Sbertoli ispirato in regia, il cinismo dell’opposto francese Jean Patry così come quello degli schiacciatori Urnaut, Ishikawa, Maar e Basic e dei centrali Piano e Kozamernik e della massima concentrazione in difesa del libero Pesaresi.

” La partita contro Verona sarà un’ottima opportunità per testare la nostra ambizione come squadra in questa fase di post season– dichiara Steve Maar -.Quest’anno abbiamo giocato con loro due partite molto diverse tra loro, sia in termini di formazioni in campo sia di situazioni. Penso che il recupero di Patry ci permetta di completare al meglio il nostro sestetto. Verona è una squadra che si allena molto bene ed è molto fisica sia a muro sia al servizio. Sarà molto importante per noi giocare con pazienza ma anche con il sorriso e la gioia nel competere per i playoff. La nostra squadra è al suo meglio, sciolta e con la voglia di divertirsi insieme. La prima gara sarà importante soprattutto considerando il nostro calendario per la CEV Challenge Cup. So che ognuno di noi darà il massimo per la partita di domenica”.

Probabili Formazioni

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Ishikawa – Maar, Pesaresi(L). All. Piazza.

NBV Verona: Spirito – Jensen, Caneschi – Aguenier, Kaziyski – Jaeschke, Bonami(L). All. Stoytchev.

Arbitri: Braico – Goitre. Terzo arbitro: Manzoni.

Diretta TV

Il match delle ore 18.00 sarà visibile in diretta tv su Raisport canale 57 del DDT ed in streaming su www.raiplay.it.