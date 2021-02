Cev Cup pallavolo femminile, una bella Monza vince la gara di andata delle semifinali, le parole di Gaspari

Cev Cup pallavolo femminile, una bella Monza è riuscita ieri sera in casa ad imporsi per 3-0 (25-15, 25-22, 25-12) nella gara di andata delle semifinali contro le serbe del Tent Obrenovac. Sicuramente una vittoria importante in vista della gara di ritorno di martedì prossimo in Serbia e che conferma l’ottimo momento delle brianzole contente di aver blindato nell’ultimo turno di campionato il terzo posto in Regular Season.

Partita ieri controllata senza particolari affanni a parte un leggero calo nel secondo set ma chiaramente c’e’ grande soddisfazione nell’ambiente per il risultato che mette una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Queste le parole di coach Marco Gaspari : ” Di sicuro il risultato è il migliore raggiungibile. Abbiamo alternato momenti di grande gioco a qualche fase di calo, soprattutto nel secondo set quando abbiamo sbagliato qualcosa al servizio. La qualità nel corso della gara si è vista e questo risultato ci permette di essere più sereni per il ritorno. Ci aspettavamo che il Tent potesse crearci problemi in ricezione. Nel primo set siamo stati impeccabili, poi nel secondo loro hanno tenuto alto il ritmo in battuta: cosa che avevamo comunque messo in conto. In questo momento ci serviva gestire il colpo e limitare gli errori. Dobbiamo mettere più ritmo nella prossima ma possiamo ritenerci soddisfatti per stasera”.