Champions League pallavolo femminile, sorteggi dei quarti: c’è il derby Scandicci-Conegliano

Champions League pallavolo femminile, si sono effettuati oggi venerdì 12 febbraio i sorteggi per i quarti di finale ai quali si erano qualificate tutte e quattro le squadre italiane, Novara, Conegliano, Busto Arsizio e Scandicci.

Questi gli accoppiamenti:

Fenerbahce- Novara

Scandicci-Conegliano

Police-Vakifbank

Busto Arsizio-Eczacibasi

Italia e Turchia dunque le grandi protagoniste per quanto riguarda il numero di proprie squadre tra le prime otto in Europa, c’e’ la Polonia poi rappresentata dal Chemik Police.

Salta naturalmente all’occhio il derby tutto italiano tra Scandicci e la corazzata Conegliano che se la vedrà contro il rivale di sempre Massimo Barbolini che regalò proprio alle pantere un grande dispiacere nella finale di Champions League vinta da Novara nella finale tutta italiana.

In questa sfida Scandicci-Conegliano partiranno da favorite le ragazze di coach Daniele Santarelli che però sicuramente hanno pescato un avversario ostico . Scandicci nell’ultimo periodo non ha certo brillato ma i margini di miglioramento ci sono eccome, Massimo Bartolini dovrà essere bravo a farsi trovare pronto all’appuntamento tra i più importanti di stagione, il mago della Champions League certamente studierà il modo per mettere in difficoltà le venete.

Novara e Busto Arsizio hanno certamente tutti i numeri per pensare in grande, le squadre turche contro le quali se la vedranno sono certamente fortissime ma il risultato rimane aperto anche perchè le due italiane sono in un gran momento di forma.

Le gare di andata e ritorno si svolgeranno tra il 22 febbraio e il 4 marzo, seguiranno i calendari.