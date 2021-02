Champions League pallavolo femminile, spettacolo Novara a Istanbul

Champions League pallavolo femminile, impresa di Novara in Turchia nell’andata dei quarti di finale contro il Fenerbahce. Le ragazze di Stefano Lavarini hanno vinto 1-3 facendo un passo enorme verso l’approdo alle semifinali. Manca naturalmente ancora una partita e la squadra di Istanbul rimane avversario temibilissimo ma il carattere mostrato ieri pomeriggio fa ben sperare. Le piemontesi sotto 25-19 nel primo set non si sono fatte intimidire ed hanno ribaltato la situazione nei successivi tre parziali con il risultato di 12-25, 19-25, 25-27. Molto bene Chirichella e compagne a muro, MVP della partita è stata Caterina Bosetti che conferma ancora una volta la sua grande stagione: 18 punti per lei. In casa Fenerbahce non sono bastati i 29 di Vargas.

Dimenticato quindi il ko di sabato scorso contro Conegliano al Palaverde, Novara festeggia questo primo atto del quarto di finale di Champions League in Turchia ma dovrà rimanere concentrata in vista del ritorno. Entrare tra le prime quattro in Europa sarebbe un grandissimo risultato per il team che lo ricordiamo detiene il trofeo continentale essendo stata l’ultima squadra ad alzare al cielo la coppa nel maggio 2019 a Berlino in finale contro Conegliano.

Parte bene quindi l’avventura delle italiane in queste gare di andata dei quarti di Champions League, oggi in campo Scandicci-Conegliano per il derby tutto italiano, domani toccherà a Busto contro l‘Eczacibasi.