Champions League pallavolo femminile, tutto il programma dei quarti delle italiane

Champions League pallavolo femminile, tempo di quarti di finale. E’ dunque arrivato il momento per le quattro squadre italiane di giocarsi le proprie possibilità. Tra oggi e giovedì ci saranno infatti le gare di andata. Una grande soddisfazione per il volley italiano in rosa quello di vedere tutte e quattro le nostre rappresentanti superare i gironi ed entrare tra le migliori otto d’Europa.

Vediamo il programma completo. Questa tre giorni comincerà oggi con la trasferta di Novara a Istanbul dove incontrerà il Fenerbahce. Inizio alle 15 ora italiana. Le ragazze di Stefano Lavarini si presentano alla sfida dopo il ko del Palaverde per 3-0, partita che però nel secondo set ha mostrato come le piemontesi siano in grado di mettere in difficoltà anche le corazzate. Bosetti e compagne avevano infatti sprecato un importante vantaggio accumulato durante il parziale. Poi il buio legato però alla straordinaria forza di Conegliano. La sfida contro il Fenerbahce non sarà facile ma nemmeno impossibile per Novara che fino ad ora in Champions League ha fatto molto bene.

DERBY ITALIANO

Derby italiano in programma domani mercoledì 24 febbraio alle ore 17,30 tra Scandicci e Conegliano. Toscane in casa in questa gara di andata , le ragazze di Massimo Barbolini anche se consapevoli della difficoltà del turno non potevano presentarsi in un momento migliore: ottimo infatti l’ultimo periodo a livello di risultati, sembra definitivamente superato il periodo post Covid.

Per quanto riguarda le pantere ormai le presentazioni sono quasi superflue, impressionante il cammino fatto di vittorie in questa stagione, certo che la sfida con Scandicci sarà molto insidiosa e Daniele Santarelli ne è consapevole.

IL SOGNO DI BUSTO

Ultima partita delle quattro italiane in programma in questa andata dei quarti di finale di Champions League quella tra Busto Arsizio e l’Eczacibasi. Le farfalle in Italia sono la squadra del momento insieme a Conegliano e giovedì 25 febbraio alle 18 proveranno in casa a continuare il sogno.

Naturalmente il tifo e la speranza è che tutte le italiane possano far bene anche se naturalmente nel derby azzurro solo una potrà gioire.